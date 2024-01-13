https://ria.ru/20240113/khusity-1921084183.html
Глава минобороны Британии призвал Иран заставить хуситов "уняться"
Глава минобороны Британии призвал Иран заставить хуситов "уняться" - РИА Новости, 13.01.2024
Глава минобороны Британии призвал Иран заставить хуситов "уняться"
Британский глава Минобороны Грант Шаппс после ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:04
2024-01-13T02:04
2024-01-13T02:04
йемен
сша
израиль
джо байден
грант шаппс
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
патрик райдер
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британский глава Минобороны Грант Шаппс после ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, поддерживаемого Ираном, заявил, что Тегеран должен заставить хуситов остановиться, потому что у мира заканчивается терпение. "Вы должны заставить <...> хуситов, других, кто действует как прокси для вас, ливанская Хезболлах <...> некоторые в Ираке и Сирии, вы должны заставить эти различные организации прекратить и уняться, потому что у нас, у всего мира заканчивается терпение", - заявил Шаппс в интервью британской газете Telegraph, отвечая на вопрос, что бы он хотел передать Ирану. Министр обороны отметил, что США и Великобритания очень ясно дали понять, что свобода судоходства - это абсолютное, гарантированное право. "Мы сделали все предупреждения, и наступил момент, когда вы просто должны действовать в порядке самообороны, что мы и сделали, потому что обстреливалось наше собственное судно", - подчеркнул Шаппс. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов. Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти сообщил РИА Новости, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей также не пострадали при авиаударах. Аль-Бухайти сказал, что хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству. По мнению йеменского политического аналитика Ламис Ахмед, США провоцируют конфликт в другой части арабского мира, чтобы оттянуть внимание международной общественности от действий Израиля в секторе Газа. Советник премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил РИА Новости, что бомбардировки США и Великобритании территории Йемена являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно-признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240113/yemen-1921083860.html
https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921083359.html
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йемен, сша, израиль, джо байден, грант шаппс, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, патрик райдер, в мире
Йемен, США, Израиль, Джо Байден, Грант Шаппс, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Патрик Райдер, В мире
Глава минобороны Британии призвал Иран заставить хуситов "уняться"
Глава минобороны Британии Шаппс: Иран должен заставить хуситов остановиться
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Британский глава Минобороны Грант Шаппс после ударов США и Великобритании по правящему на севере и в центральной части Йемена шиитскому движению, поддерживаемого Ираном, заявил, что Тегеран должен заставить хуситов остановиться, потому что у мира заканчивается терпение.
«
"Вы должны заставить <...> хуситов, других, кто действует как прокси для вас, ливанская Хезболлах <...> некоторые в Ираке и Сирии, вы должны заставить эти различные организации прекратить и уняться, потому что у нас, у всего мира заканчивается терпение", - заявил Шаппс в интервью британской газете Telegraph, отвечая на вопрос, что бы он хотел передать Ирану.
Министр обороны отметил, что США и Великобритания очень ясно дали понять, что свобода судоходства - это абсолютное, гарантированное право.
"Мы сделали все предупреждения, и наступил момент, когда вы просто должны действовать в порядке самообороны, что мы и сделали, потому что обстреливалось наше собственное судно", - подчеркнул Шаппс.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободе судоходства в Красном море.
Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден
назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
заявил, что США, согласно первоначальным оценкам, добились "хорошего эффекта" в результате ударов по объектам хуситов.
США в СБ ООН заявили, что деэскалация в Красном море должна идти от хуситов
Член политбюро хуситов Мухаммед Али аль-Бухайти сообщил РИА Новости, что ракетный арсенал и другие вооружения хуситов не пострадали в результате ударов США и Великобритании. По его словам, объекты гражданской инфраструктуры и дома мирных жителей также не пострадали при авиаударах. Аль-Бухайти сказал, что хуситы будут наносить удары по связанному с США и Великобританией морскому судоходству.
По мнению йеменского политического аналитика Ламис Ахмед, США провоцируют конфликт в другой части арабского мира, чтобы оттянуть внимание международной общественности от действий Израиля в секторе Газа.
Советник премьер-министра Ирака Хишам ар-Рикаби заявил РИА Новости, что бомбардировки США
и Великобритании
территории Йемена
являются неоправданной агрессией, они повысят интенсивность конфликта в регионе.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море
направлены только против связанных с Израилем
кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане
повстанцами из движения "Ансар Алла
" (хуситами) и войсками на стороне международно-признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией
. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ
и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Удары по Йемену никак не связаны с правом на самооборону, заявил Небензя