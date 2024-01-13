https://ria.ru/20240113/khusity-1921076936.html

Боррель призвал хуситов к сдержанности

Боррель призвал хуситов к сдержанности - РИА Новости, 13.01.2024

Боррель призвал хуситов к сдержанности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза призвал хуситов к сдержанности, подчеркнул при этом право "государств защищать свои суда" от... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:40

2024-01-13T00:40

2024-01-13T00:47

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени Евросоюза призвал хуситов к сдержанности, подчеркнул при этом право "государств защищать свои суда" от нападений хуситов."ЕС призывает хуситов к сдержанности для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и регионе в целом", - говорится в документе. По его словам, в ЕС приветствуют принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2722 с осуждением атак в Красном море.При этом Боррель подчеркнул право государств защищать свои суда от нападений хуситов, не указав напрямую на удары США и Великобритании по целям в Йемене."Как напоминает резолюция Совбеза ООН 2722, государства имеют право защищать свои суда от подобных атак в соответствии с международным правом", - говорится в документе.По словам Борреля, Евросоюз продолжит вносить вклад в региональную стабильность.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Президент США Джо Байден после ударов пообещал действовать так же и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/nebenzya-1921075411.html

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евросоюз, в мире, сша, жозеп боррель, красное море, великобритания, джо байден, оон, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году