https://ria.ru/20240113/keniya-1921075079.html

Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства

Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства - РИА Новости, 13.01.2024

Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства

Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:06

2024-01-13T00:06

2024-01-13T00:07

кения

россия

саудовская аравия

в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию. "Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <...> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест", - говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X. Мохамед подчеркнул, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.

https://ria.ru/20231204/spetsgruppa-1913651587.html

кения

россия

саудовская аравия

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кения, россия, саудовская аравия, в мире