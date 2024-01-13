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Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства
Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства - РИА Новости, 13.01.2024
Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства
Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:06
2024-01-13T00:06
2024-01-13T00:07
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию. "Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <...> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест", - говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X. Мохамед подчеркнул, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.
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кения, россия, саудовская аравия, в мире
Кения, Россия, Саудовская Аравия, В мире
Кения планирует направить в Россию десять тысяч граждан для трудоустройства
Кения собирается направить десять тысяч граждан в Россию для трудоустройства
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.
Как отмечается, кроме России, жители Кении отравятся на работу в Саудовскую Аравию
, Германию
, Израиль
и Сербию
.
"Две тысячи пятьсот вакансий медсестер и медицинских работников в Саудовской Аравии теперь открыты для квалифицированных кенийцев <...> Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений: Германия: 250 000 рабочих мест, Израиль: 30 000 рабочих мест в сельском хозяйстве <...> Сербия: 20 000 рабочих мест в строительстве и сфере услуг. Россия: 10 000 рабочих мест", - говорится в сообщении Мохамеда в социальной сети X.
Мохамед подчеркнул, что президент Кении Уильям Руто собирается продвигать страну, позиционируя ее как конкурентоспособный источник профессиональной и квалифицированной рабочей силы.
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