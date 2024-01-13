Проход судов через Суэцкий канал упал на 30 процентов
Проход судов через Суэцкий канал в январе упал на 30% по сравнению с 2023 годом
© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
© AP Photo / Ayman Aref
Суэцкий канал. Архивное фото
КАИР, 13 янв - РИА Новости. Проход судов через Суэцкий канал 1-11 января снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, доходы канала упали на 40%, заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
"Число судов, прошедших с 1 по 11 января, снизилось на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года", - сказал Рабиа египетскому телеканалу ON.
Отвечая на вопрос о доходах, Рабиа отметил, что они с 1 по 11 января упали на 40% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море.
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), занявшее активную позицию по противостоянию Израиля с начала операции в Газе, произвело более 20 обстрелов по кораблям в Красном море, которые, по их словам, направляются в и из Израиля.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.