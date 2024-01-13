https://ria.ru/20240113/kanal-1921185925.html

Проход судов через Суэцкий канал упал на 30 процентов

Проход судов через Суэцкий канал упал на 30 процентов - РИА Новости, 13.01.2024

Проход судов через Суэцкий канал упал на 30 процентов

Проход судов через Суэцкий канал 1-11 января снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, доходы канала упали на 40%, заявил глава... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T17:06

2024-01-13T17:06

2024-01-13T17:06

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йемен

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КАИР, 13 янв - РИА Новости. Проход судов через Суэцкий канал 1-11 января снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, доходы канала упали на 40%, заявил глава администрации канала Усама Рабиа. "Число судов, прошедших с 1 по 11 января, снизилось на 30% по сравнению с этим же периодом прошлого года", - сказал Рабиа египетскому телеканалу ON. Отвечая на вопрос о доходах, Рабиа отметил, что они с 1 по 11 января упали на 40% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Ранее телеканал Sky News сообщал, что стоимость морских перевозок по Суэцкому каналу выросла на 310% с ноября из-за атак хуситов на суда в Красном море. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), занявшее активную позицию по противостоянию Израиля с начала операции в Газе, произвело более 20 обстрелов по кораблям в Красном море, которые, по их словам, направляются в и из Израиля. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.

https://ria.ru/20240113/operatsiya-1921157685.html

https://ria.ru/20240113/yemen-1921097803.html

суэцкий канал

йемен

красное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, суэцкий канал, йемен, красное море, военная операция сша и британии в йемене