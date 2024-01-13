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Ка-52 с максимально близкого расстояния ударил в зоне СВО по силам ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
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05:09 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/ka-52-1921094743.html
Ка-52 с максимально близкого расстояния ударил в зоне СВО по силам ВСУ
Ка-52 с максимально близкого расстояния ударил в зоне СВО по силам ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024
Ка-52 с максимально близкого расстояния ударил в зоне СВО по силам ВСУ
Ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по живой силе и опорному пункту украинских войск на краснолиманском направлении, удар был нанесен... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T05:09
2024-01-13T05:09
россия
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-35м
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по живой силе и опорному пункту украинских войск на краснолиманском направлении, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния, сообщили в Минобороны РФ. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки. "Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная боевая задача была выполнена. Бортовой комплекс обороны отработал штатно. Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей", – рассказал летчик ударного вертолета Ка-52. На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, показан взлет Ка-52 с аэродрома и его полет на предельно низкой высоте, а также нанесение удара с кабрирования (с задранным носом), как из кабины винтокрылой машины, так и кадры, снятые с расстояния. Также можно видеть полет Ка-52 совместно с Ми-35М и возвращение вертолетов на аэродром.
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россия, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35м, ми-8 амтш, безопасность
Россия, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35М, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Ка-52 с максимально близкого расстояния ударил в зоне СВО по силам ВСУ

Ка-52 с близкого расстояния ударил на Краснолиманском направлении по ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ударная группа российских вертолетов нанесла поражение по живой силе и опорному пункту украинских войск на краснолиманском направлении, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами с максимально близкого расстояния, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России поразила живую силу и опорный пункт противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождали специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.
"Сегодня была поставлена боевая задача по уничтожению опорного пункта противника и живой силы. Поставленная боевая задача была выполнена. Бортовой комплекс обороны отработал штатно. Погодные условия не повлияли на выполнение поставленной боевой задачи. Передовой авиационный наводчик доложил об уничтожении всех целей", – рассказал летчик ударного вертолета Ка-52.
На видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, показан взлет Ка-52 с аэродрома и его полет на предельно низкой высоте, а также нанесение удара с кабрирования (с задранным носом), как из кабины винтокрылой машины, так и кадры, снятые с расстояния. Также можно видеть полет Ка-52 совместно с Ми-35М и возвращение вертолетов на аэродром.
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