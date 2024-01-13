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В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию - РИА Новости, 13.01.2024
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12:30 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/gosduma-1921137167.html
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию - РИА Новости, 13.01.2024
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:30
2024-01-13T12:30
в мире
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палестина
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михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте. "США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, аналогичные заявления США делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии. "Этот список можно перечислять до бесконечности. Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям. Поэтому нельзя расслабляться от их сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения своего подлого удара в спину", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240113/kuba-1921105644.html
https://ria.ru/20231117/agressiya-1909987653.html
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в мире, сша, ирак, палестина, джон кирби, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Ирак, Палестина, Джон Кирби, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте.
Центр Гаваны - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену
Вчера, 08:38
"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, аналогичные заявления США делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии.
"Этот список можно перечислять до бесконечности. Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям. Поэтому нельзя расслабляться от их сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения своего подлого удара в спину", - сказал депутат.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Посольство России обвинило США в проявлении агрессии
17 ноября 2023, 04:02
 
В миреСШАИракПалестинаДжон КирбиМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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