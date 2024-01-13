https://ria.ru/20240113/gosduma-1921137167.html

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию - РИА Новости, 13.01.2024

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T12:30

2024-01-13T12:30

2024-01-13T12:30

в мире

сша

ирак

палестина

джон кирби

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте. "США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, аналогичные заявления США делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии. "Этот список можно перечислять до бесконечности. Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям. Поэтому нельзя расслабляться от их сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения своего подлого удара в спину", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240113/kuba-1921105644.html

https://ria.ru/20231117/agressiya-1909987653.html

сша

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ирак, палестина, джон кирби, михаил шеремет, госдума рф