https://ria.ru/20240113/gosduma-1921137167.html
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию - РИА Новости, 13.01.2024
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:30
2024-01-13T12:30
2024-01-13T12:30
в мире
сша
ирак
палестина
джон кирби
михаил шеремет
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте. "США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, аналогичные заявления США делали в отношении Ирака и Палестина, Украины и Афганистана, Вьетнама и Ливии. "Этот список можно перечислять до бесконечности. Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям. Поэтому нельзя расслабляться от их сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения своего подлого удара в спину", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240113/kuba-1921105644.html
https://ria.ru/20231117/agressiya-1909987653.html
сша
ирак
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, палестина, джон кирби, михаил шеремет, госдума рф
В мире, США, Ирак, Палестина, Джон Кирби, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов Гиннесса за агрессию
В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил внести США в Книгу рекордов Гиннесса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене, наземной операции или любом другом конфликте.
Куба осудила удары США и Великобритании по Йемену
"США по праву должны занять заслуженное место в Книге рекордов Гиннесса как самая агрессивная страна, осуществившая наибольшее количество иностранных интервенций. Поэтому смешно и нелепо звучит, что Белый дом не заинтересован в войне, развязанной ими в Йемене. Они снова повторяются. Эти дежурные фразы мы уже неоднократно слышали", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, аналогичные заявления США
делали в отношении Ирака
и Палестина
, Украины
и Афганистана
, Вьетнама
и Ливии
.
"Этот список можно перечислять до бесконечности. Во всем мире известен дипломатический подход США к таким вопросам. Он у них измеряется количеством выпущенных ракет и снарядов по назначенной ими стране-изгою, якобы не отвечающей их клише, стандартам и требованиям. Поэтому нельзя расслабляться от их сладких речей, направленных на усыпление бдительности, для нанесения своего подлого удара в спину", - сказал депутат.
Посольство России обвинило США в проявлении агрессии