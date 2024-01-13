https://ria.ru/20240113/gorlovka-1921117196.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T10:11
2024-01-13T10:11
2024-01-13T10:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 13 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 01.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 01.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, в 8.40 мск украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240113/vzryv-1921102796.html
донецкая народная республика
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке