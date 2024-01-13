https://ria.ru/20240113/germaniya-1921106862.html
Депутат от АдГ рассказал о вреде мер жесткой экономии в Германии
Депутат от АдГ рассказал о вреде мер жесткой экономии в Германии - РИА Новости, 13.01.2024
Депутат от АдГ рассказал о вреде мер жесткой экономии в Германии
Немецкие фермеры вправе возмущаться тем, что лево-зеленое правительство, заставляя сельское хозяйство нести бремя высоких цен, пытается сэкономить деньги для... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T08:57
2024-01-13T08:57
2024-01-13T08:57
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берлин (город)
евгений шмидт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Немецкие фермеры вправе возмущаться тем, что лево-зеленое правительство, заставляя сельское хозяйство нести бремя высоких цен, пытается сэкономить деньги для выделения субсидий мигрантам и реализации "зеленых" проектов, заявил РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт. "Наши фермеры и так сильно страдают от запредельных цен на энергоносители. Планы правительства по отмене субсидий станут смертельным ударом для отрасли", – сказал он по телефону. Шмидт предупредил, что программа жесткой экономии федерального правительства "уничтожит сельское хозяйство". По его словам, правительство поощряет миграцию в Германию, гарантируя щедрые социальные пособия и отказываясь прилагать достаточно усилий для обеспечения безопасности границ. "Попытки федерального правительства оправдать меры дефицитом бюджета абсурдны. Берлин хочет сэкономить на промышленности и сельском хозяйстве, но при этом находит достаточно средств на "зеленые" проекты и продолжает поддерживать массовую миграцию", – сказал Шмидт. В понедельник Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев подсчитало, что в 2023 году 351 915 мигрантов попросят убежища в Германии, что на 51,1% больше, чем годом ранее, уточняет собеседник агентства. С понедельника началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
https://ria.ru/20240112/germaniya-1920777802.html
https://ria.ru/20240110/protest-1920545147.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, берлин (город), евгений шмидт, в мире
Германия, Берлин (город), Евгений Шмидт, В мире
Депутат от АдГ рассказал о вреде мер жесткой экономии в Германии
Депутат от АдГ: меры правительства Германии могут уничтожить сельское хозяйство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Немецкие фермеры вправе возмущаться тем, что лево-зеленое правительство, заставляя сельское хозяйство нести бремя высоких цен, пытается сэкономить деньги для выделения субсидий мигрантам и реализации "зеленых" проектов, заявил РИА Новости депутат партии Альтернатива для Германии (АдГ) и уполномоченный фракции по правам русских в Германии Евгений Шмидт.
"Наши фермеры и так сильно страдают от запредельных цен на энергоносители. Планы правительства по отмене субсидий станут смертельным ударом для отрасли", – сказал он по телефону.
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Шмидт предупредил, что программа жесткой экономии федерального правительства "уничтожит сельское хозяйство".
По его словам, правительство поощряет миграцию в Германию, гарантируя щедрые социальные пособия и отказываясь прилагать достаточно усилий для обеспечения безопасности границ.
"Попытки федерального правительства оправдать меры дефицитом бюджета абсурдны. Берлин
хочет сэкономить на промышленности и сельском хозяйстве, но при этом находит достаточно средств на "зеленые" проекты и продолжает поддерживать массовую миграцию", – сказал Шмидт.
В понедельник Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев подсчитало, что в 2023 году 351 915 мигрантов попросят убежища в Германии, что на 51,1% больше, чем годом ранее, уточняет собеседник агентства.
С понедельника началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
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