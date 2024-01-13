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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 13.01.2024
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14:01 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/gazprom-1921155822.html
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири" - РИА Новости, 13.01.2024
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
"Газпром" 12 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:01
2024-01-13T14:01
китай
газпром
сила сибири — 2
чаяндинское месторождение
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" 12 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания. "12 января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома". Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC. "Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января (сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года). "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
https://ria.ru/20231227/truboprovod-1918387056.html
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китай
чаяндинское месторождение
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китай, газпром, сила сибири — 2, чаяндинское месторождение, россия
Китай, Газпром, Сила Сибири — 2, Чаяндинское месторождение, Россия
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" 12 января обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАмурский газоперерабатывающий завод
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Амурский газоперерабатывающий завод. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Газпром" 12 января установил очередной исторический рекорд суточных поставок газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай, сообщила компания.
"12 января "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской CNPC.
"Газпром" уже не раз превышал суточные контрактные обязательства поставок по газопроводу. Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января (сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года).
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"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
"Газпром" в 2022 году поставил по "Силе Сибири" 15,4 миллиарда кубометров, а в следующем году нарастил поставки в полтора раза, до 22,7 миллиарда кубометров. Газопровод в 2025 году по плану выйдет на полную экспортную производительность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Развитие "китайского вектора" связано также с двумя перспективными маршрутами: с Дальнего Востока и через Монголию. В отношении первого подписан контракт на поставки 10 миллиардов кубометров в год, второй маршрут - на 50 миллиардов кубометров в год - прорабатывается.
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