https://ria.ru/20240113/gaza-1921155203.html
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах - РИА Новости, 13.01.2024
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах
Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:56
2024-01-13T13:56
2024-01-13T13:58
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве. "Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 23 843 убитых, 60 317 человек ранены", - уточнил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показал телеканал "Аль-Джазира". При этом, по его словам, за последние сутки в секторе Газа в результате 12 нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 135 человек. "Уже каждый двадцатый палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести", - указал представитель минздрава.
https://ria.ru/20240113/sektor_gaza-1921099264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах
Власти Газы: 23 843 человека погибли при ударах Израиля
ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве.
"Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 23 843 убитых, 60 317 человек ранены", - уточнил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показал телеканал "Аль-Джазира".
При этом, по его словам, за последние сутки в секторе Газа в результате 12 нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 135 человек. "Уже каждый двадцатый палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести", - указал представитель минздрава.
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество