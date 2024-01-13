https://ria.ru/20240113/gaza-1921155203.html

В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах

В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах - РИА Новости, 13.01.2024

В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах

Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:56

2024-01-13T13:56

2024-01-13T13:58

в мире

израиль

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg

ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве. "Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 23 843 убитых, 60 317 человек ранены", - уточнил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показал телеканал "Аль-Джазира". При этом, по его словам, за последние сутки в секторе Газа в результате 12 нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 135 человек. "Уже каждый двадцатый палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести", - указал представитель минздрава.

https://ria.ru/20240113/sektor_gaza-1921099264.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году