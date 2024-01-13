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В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах - РИА Новости, 13.01.2024
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13:56 13.01.2024 (обновлено: 13:58 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/gaza-1921155203.html
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах - РИА Новости, 13.01.2024
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах
Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:56
2024-01-13T13:58
в мире
израиль
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве. "Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 23 843 убитых, 60 317 человек ранены", - уточнил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показал телеканал "Аль-Джазира". При этом, по его словам, за последние сутки в секторе Газа в результате 12 нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 135 человек. "Уже каждый двадцатый палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести", - указал представитель минздрава.
https://ria.ru/20240113/sektor_gaza-1921099264.html
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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе заявили, что 23 843 человека погибли при израильских ударах

Власти Газы: 23 843 человека погибли при ударах Израиля

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 13 янв - РИА Новости. Число погибших в результате действий Израиля палестинцев в секторе Газа превысило 23,8 тысячи человек, сообщило отделение министерства здравоохранения Палестины в анклаве.
"Число погибших в результате израильских операций в секторе Газа с 7 октября возросло до 23 843 убитых, 60 317 человек ранены", - уточнил на пресс-брифинге представитель минздрава. Его выступление показал телеканал "Аль-Джазира".
При этом, по его словам, за последние сутки в секторе Газа в результате 12 нападений Израиля на гражданскую инфраструктуру погибли 135 человек. "Уже каждый двадцатый палестинец является погибшим, раненым или пропавшим без вести", - указал представитель минздрава.
Палестинца, раненного в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, доставляют в больницу Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
СМИ: в больнице "Аль-Акса" в Газе отключилось электричество
Вчера, 07:06
 
В миреИзраильПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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