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В Гагре полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 13.01.2024
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12:59 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/gagra-1921142217.html
В Гагре полностью восстановили водоснабжение
В Гагре полностью восстановили водоснабжение - РИА Новости, 13.01.2024
В Гагре полностью восстановили водоснабжение
В Гагре, где из-за замыкания высоковольтного кабеля с 10 января не было воды, полностью восстановили водоснабжение, сообщил РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T12:59
2024-01-13T12:59
происшествия
гагра
россия
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СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. В Гагре, где из-за замыкания высоковольтного кабеля с 10 января не было воды, полностью восстановили водоснабжение, сообщил РИА Новости начальник управления городского хозяйства города Гагра Алиас Ажиба. "Вечером 12 января мы подали питание на насосную станцию, и уже в ночь на 13 января вода пошла в дома жителей Гагры", - сообщил он. Однако, по словам Ажибы, питание насосной станции осуществляется по временной схеме. Для того, чтобы исключить подобные поломки, необходимо восстановить резервную линию питания водонасосной станции, которая была полностью уничтожена штормом. "Раз в полгода у нас случаются стихийные бедствия, которые повреждают высоковольтный кабель. Для его бесперебойной работы необходим резервный. Сейчас мы работаем без него. Это временная схема. Летом, когда провода начнут греться, авария может повториться. Чтобы этого не допустить, в марте мы начнем прокладывать новый кабель", - сообщил Ажиба. Гагра с 10 января оставалась без водоснабжения из-за замыкания высоковольтного кабеля, питающего водонасосную станцию. Чтобы его обнаружить, необходима была помощь специальной лаборатории, так как 1600 метров высоковольтного кабеля пролегает под землей. Благодаря помощи России повреждения были обнаружены и устранены. Пока шли работы, население обеспечивали водой, подвозя ее водовозами и пожарной машиной.
https://realty.ria.ru/20240110/teplo-1920584024.html
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происшествия, гагра, россия
Происшествия, Гагра, Россия
В Гагре полностью восстановили водоснабжение

В Гагре, где произошло замыкание кабеля, полностью восстановили водоснабжение

© Фото : Светлана ДавыдоваГагра
Гагра - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Светлана Давыдова
Гагра. Архивное фото
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СУХУМ, 13 янв - РИА Новости. В Гагре, где из-за замыкания высоковольтного кабеля с 10 января не было воды, полностью восстановили водоснабжение, сообщил РИА Новости начальник управления городского хозяйства города Гагра Алиас Ажиба.
"Вечером 12 января мы подали питание на насосную станцию, и уже в ночь на 13 января вода пошла в дома жителей Гагры", - сообщил он.
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Однако, по словам Ажибы, питание насосной станции осуществляется по временной схеме. Для того, чтобы исключить подобные поломки, необходимо восстановить резервную линию питания водонасосной станции, которая была полностью уничтожена штормом.
"Раз в полгода у нас случаются стихийные бедствия, которые повреждают высоковольтный кабель. Для его бесперебойной работы необходим резервный. Сейчас мы работаем без него. Это временная схема. Летом, когда провода начнут греться, авария может повториться. Чтобы этого не допустить, в марте мы начнем прокладывать новый кабель", - сообщил Ажиба.
Гагра с 10 января оставалась без водоснабжения из-за замыкания высоковольтного кабеля, питающего водонасосную станцию. Чтобы его обнаружить, необходима была помощь специальной лаборатории, так как 1600 метров высоковольтного кабеля пролегает под землей. Благодаря помощи России повреждения были обнаружены и устранены.
Пока шли работы, население обеспечивали водой, подвозя ее водовозами и пожарной машиной.
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