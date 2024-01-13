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Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
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14:11 13.01.2024 (обновлено: 14:15 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/fregat-1921156701.html
Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ
Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ
Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов -... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T14:11
2024-01-13T14:15
в мире
красное море
германия
ансар алла
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС, сообщает издание Welt. "Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат F-124... Фрегат "Гессен" планируется отправить в регион 1 февраля", - пишет Welt. Судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а так же имеет на борту ударные вертолеты, отмечает издание. Сообщается, что совсем недавно фрегат в течение полугода был задействован в Северном море и Арктике на учениях НАТО. Принятие решения о старте новой военно-морской операции ЕС, направленной на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов, согласно Welt, ожидается 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС, а сама операция должна начаться в конце февраля. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/khusity-1921084183.html
красное море
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в мире, красное море, германия, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Германия, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ

Welt: ФРГ отправит в Красное море фрегат и поможет в перехвате ракет хуситов

© AFP 2024 / MOHSSEN ASSANIMOGHADDAMФрегат "Гессен"
Фрегат Гессен - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AFP 2024 / MOHSSEN ASSANIMOGHADDAM
Фрегат "Гессен". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС, сообщает издание Welt.
"Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат F-124... Фрегат "Гессен" планируется отправить в регион 1 февраля", - пишет Welt.
Судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а так же имеет на борту ударные вертолеты, отмечает издание. Сообщается, что совсем недавно фрегат в течение полугода был задействован в Северном море и Арктике на учениях НАТО.
Принятие решения о старте новой военно-морской операции ЕС, направленной на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов, согласно Welt, ожидается 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС, а сама операция должна начаться в конце февраля.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Глава минобороны Британии призвал Иран заставить хуситов "уняться"
Вчера, 02:04
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
 
В миреКрасное мореГерманияАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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