https://ria.ru/20240113/fregat-1921156701.html

Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ

Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2024

Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ

Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов -... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T14:11

2024-01-13T14:11

2024-01-13T14:15

в мире

красное море

германия

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС, сообщает издание Welt. "Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат F-124... Фрегат "Гессен" планируется отправить в регион 1 февраля", - пишет Welt. Судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а так же имеет на борту ударные вертолеты, отмечает издание. Сообщается, что совсем недавно фрегат в течение полугода был задействован в Северном море и Арктике на учениях НАТО. Принятие решения о старте новой военно-морской операции ЕС, направленной на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов, согласно Welt, ожидается 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС, а сама операция должна начаться в конце февраля. Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/khusity-1921084183.html

красное море

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море, германия, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене