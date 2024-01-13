Германия отправит в Красное море фрегат "Гессен", пишут СМИ
Welt: ФРГ отправит в Красное море фрегат и поможет в перехвате ракет хуситов
Фрегат "Гессен". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Германия собирается 1 февраля отправить в Красное море фрегат "Гессен", а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов - поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" - в рамках планируемой военно-морской операции ЕС, сообщает издание Welt.
"Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат F-124... Фрегат "Гессен" планируется отправить в регион 1 февраля", - пишет Welt.
Судно "Гессен" оснащено зенитными ракетами, системой радиолокационной разведки, способной одновременно обнаруживать тысячу целей, а так же имеет на борту ударные вертолеты, отмечает издание. Сообщается, что совсем недавно фрегат в течение полугода был задействован в Северном море и Арктике на учениях НАТО.
Принятие решения о старте новой военно-морской операции ЕС, направленной на защиту торговых судов в Красном море от продолжающихся атак хуситов, согласно Welt, ожидается 19 февраля на встрече министров иностранных дел стран ЕС, а сама операция должна начаться в конце февраля.
Ранее агентство Блумберг сообщало о том, что страны-члены ЕС рассматривают возможность проведения новой военно-морской операции в Красном море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, призваны помочь палестинцам в секторе Газа и не препятствуют свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.