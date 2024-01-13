https://ria.ru/20240113/fpv-drony-1921093621.html

Десантники FPV-дронами уничтожили на правом берегу Днепра живую силу ВСУ

Десантники FPV-дронами уничтожили на правом берегу Днепра живую силу ВСУ - РИА Новости, 13.01.2024

Десантники FPV-дронами уничтожили на правом берегу Днепра живую силу ВСУ

Подразделения FPV-дронов Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T04:33

2024-01-13T04:33

2024-01-13T15:01

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Подразделения FPV-дронов Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ в укрытиях на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России."Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте на правобережье Днепра. Определив цель, оператор профессионально завел на нее беспилотник, его помощник в это время корректировал полет дрона, осуществляя точное его наведение на цель", — говорится в сообщении.FPV-дрон поразил личный состав ВСУ в укрытии, повторным ударом другого беспилотника были также уничтожены несколько украинских военных. Всего противник потерял до отделения пехоты ВСУ. "После выполнения боевой задачи во избежание ответного поражения противником расчет ударных беспилотников крылатой пехоты оперативно сменил свою стартовую позицию", — отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20231217/dron-1916262341.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире