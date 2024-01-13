https://ria.ru/20240113/forum-1921151574.html

В Москве проходит форум содействия СВО

В Москве проходит форум содействия СВО - РИА Новости, 13.01.2024

В Москве проходит форум содействия СВО

Форум содействия СВО "Плечом к плечу" с участием представителей 81 региона России проходит в столичном международном выставочном центре "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:31

2024-01-13T13:31

2024-01-13T13:40

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Форум содействия СВО "Плечом к плечу" с участием представителей 81 региона России проходит в столичном международном выставочном центре "Крокус Экспо", сообщили РИА Новости организаторы форума. Как уточнили организаторы, в мероприятии принимают участие более 2 500 человек из 81 региона России. "Это военнослужащие и участники СВО, производители беспилотных летательных аппаратов, амуниции, военного снаряжения, медицинских средств, военкоры, члены швейбатов, меценаты, взявшие шефство над боевыми подразделениями, депутаты и сенаторы ЛДПР, представители органов власти, благотворительных фондов, волонтёры", - отмечают организаторы. На форуме представлены более ста экспозиций с беспилотниками, системами РЭБ, военным снаряжением, швейной продукцией, пищевыми наборами быстрого приготовления, медицинскими средствами. Организаторами форума выступили ЛДПР, общественная волонтёрская организация "Рокот-Центр 33", благотворительный фонд "Плечом к плечу". Как отмечают организаторы, "Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" объединил между собой тех, кто, не жалея сил, времени, здоровья, не словом, а делом приближает Победу". В рамках форума организована работа дискуссионных площадок для обмена опытом, общения с участниками СВО, встреч с меценатами, заключения партнёрских соглашений по поддержке участников СВО.

https://ria.ru/20240111/svo-1920751132.html

https://ria.ru/20240111/razvedka-1920691287.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, лдпр, безопасность