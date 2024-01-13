Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством
Шольц призвал к совместной работе и компромиссу между фермерами и правительством
Акция протеста немецких фермеров. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между фермерами и федеральным правительством, их совместную работу над дальнейшими планами.
Ранее президент Ассоциации фермеров Бранденбурга Хенрик Вендорфф выразил надежду, что в свете предстоящих в понедельник переговоров есть шанс на решение спора о планах правительства по сокращению субсидий для сельскохозяйственного дизельного топлива, его слова процитировало издание Tagesspiegel.
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"Мы приняли близко к сердцу аргументы фермеров и пересмотрели наш изначальный план еще раз. Хороший компромисс. Кроме того, речь идет о том, что еще мы можем сделать, чтобы у сельского хозяйства было хорошее будущее. И это мы обсуждаем вместе и ищем совместное решение", - заявил канцлер в видеообращении "Kanzler kompakt", размещенном на сайте правительства ФРГ.
Он подчеркнул, что достижение компромисса невозможно, если каждая из сторон будет настаивать на полном исполнении своих требований.
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"Если каждая субсидия сохранится, если мы все будем на 100% настаивать на своей точке зрения, если мы сделаем все, как обычно, то мы не добьемся никакого прогресса", - пояснил Шольц в обращении.
Кроме того, канцлер выразил благодарность главе союза фермеров Йоахиму Руквиду за то, что он провел четкую черту между фермерами и экстремистами, а также людьми, желающими "свержения системы".
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек.
Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.