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Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством - РИА Новости, 13.01.2024
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15:27 13.01.2024 (обновлено: 15:28 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/fermery-1921169163.html
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством - РИА Новости, 13.01.2024
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между фермерами и федеральным правительством, их совместную работу над дальнейшими планами. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:27
2024-01-13T15:28
в мире
германия
бранденбург
олаф шольц
йоахим руквид
роберт хабек
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между фермерами и федеральным правительством, их совместную работу над дальнейшими планами. Ранее президент Ассоциации фермеров Бранденбурга Хенрик Вендорфф выразил надежду, что в свете предстоящих в понедельник переговоров есть шанс на решение спора о планах правительства по сокращению субсидий для сельскохозяйственного дизельного топлива, его слова процитировало издание Tagesspiegel. "Мы приняли близко к сердцу аргументы фермеров и пересмотрели наш изначальный план еще раз. Хороший компромисс. Кроме того, речь идет о том, что еще мы можем сделать, чтобы у сельского хозяйства было хорошее будущее. И это мы обсуждаем вместе и ищем совместное решение", - заявил канцлер в видеообращении "Kanzler kompakt", размещенном на сайте правительства ФРГ. Он подчеркнул, что достижение компромисса невозможно, если каждая из сторон будет настаивать на полном исполнении своих требований. "Если каждая субсидия сохранится, если мы все будем на 100% настаивать на своей точке зрения, если мы сделаем все, как обычно, то мы не добьемся никакого прогресса", - пояснил Шольц в обращении. Кроме того, канцлер выразил благодарность главе союза фермеров Йоахиму Руквиду за то, что он провел четкую черту между фермерами и экстремистами, а также людьми, желающими "свержения системы". В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек. Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.
https://ria.ru/20240113/germaniya-1921106862.html
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в мире, германия, бранденбург, олаф шольц, йоахим руквид, роберт хабек
В мире, Германия, Бранденбург, Олаф Шольц, Йоахим Руквид, Роберт Хабек
Шольц призвал к компромиссу между фермерами и правительством

Шольц призвал к совместной работе и компромиссу между фермерами и правительством

© РИА НовостиАкция протеста немецких фермеров
Акция протеста немецких фермеров - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости
Акция протеста немецких фермеров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за достижение компромисса между фермерами и федеральным правительством, их совместную работу над дальнейшими планами.
Ранее президент Ассоциации фермеров Бранденбурга Хенрик Вендорфф выразил надежду, что в свете предстоящих в понедельник переговоров есть шанс на решение спора о планах правительства по сокращению субсидий для сельскохозяйственного дизельного топлива, его слова процитировало издание Tagesspiegel.
«
"Мы приняли близко к сердцу аргументы фермеров и пересмотрели наш изначальный план еще раз. Хороший компромисс. Кроме того, речь идет о том, что еще мы можем сделать, чтобы у сельского хозяйства было хорошее будущее. И это мы обсуждаем вместе и ищем совместное решение", - заявил канцлер в видеообращении "Kanzler kompakt", размещенном на сайте правительства ФРГ.
Он подчеркнул, что достижение компромисса невозможно, если каждая из сторон будет настаивать на полном исполнении своих требований.
«
"Если каждая субсидия сохранится, если мы все будем на 100% настаивать на своей точке зрения, если мы сделаем все, как обычно, то мы не добьемся никакого прогресса", - пояснил Шольц в обращении.
Кроме того, канцлер выразил благодарность главе союза фермеров Йоахиму Руквиду за то, что он провел четкую черту между фермерами и экстремистами, а также людьми, желающими "свержения системы".
В декабре немецкое правительство объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения данных планов германские фермеры начали акции протеста. Среди прочего, разгневанная толпа представителей сельского хозяйства попыталась пробраться к парому, на котором был находящийся в отпуске вице-канцлер Роберт Хабек.
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Пару дней спустя представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы в качестве компромисса будут сокращаться пошагово, а льготы по налогу на транспортные средства и вовсе останутся в силе. Тем не менее глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал текущую недельную забастовку, которая завершится в следующий понедельник.
 
В миреГерманияБранденбургОлаф ШольцЙоахим РуквидРоберт Хабек
 
 
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