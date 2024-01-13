На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми
На Урале экс-участковому, рассказавшему о сокрытии тел, предъявили обвинение
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
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"Бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России "Шалинский" предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Продолжается сбор и закрепление доказательств, по итогам расследования действиям задержанного бывшего сотрудника полиции будет дана окончательная обоснованная правовая оценка", – сказал Шульга.
По данным СК, в 2019-2021 годах правоохранитель применил физическое насилие в отношении трех человек. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, продолжается сбор и закрепление доказательств.
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"Необходимо также отметить, что в 2023 году указанным бывшим полицейским сообщалось о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района. По этому факту проведена процессуальная проверка, указанные доводы о причастности полицейских не подтвердились. Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено", – добавил Шульга.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за "проступок, порочащий честь силового ведомства". "В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным", – уточнил Горелых.