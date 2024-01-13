https://ria.ru/20240113/eks-uchastkovyy-1921202145.html

На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми

На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми - РИА Новости, 13.01.2024

На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми

Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:26

2024-01-13T19:26

2024-01-13T19:26

происшествия

россия

свердловская область

шалинский район

валерий горелых

александр шульга

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России "Шалинский" предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Продолжается сбор и закрепление доказательств, по итогам расследования действиям задержанного бывшего сотрудника полиции будет дана окончательная обоснованная правовая оценка", – сказал Шульга. По данным СК, в 2019-2021 годах правоохранитель применил физическое насилие в отношении трех человек. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, продолжается сбор и закрепление доказательств. "Необходимо также отметить, что в 2023 году указанным бывшим полицейским сообщалось о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района. По этому факту проведена процессуальная проверка, указанные доводы о причастности полицейских не подтвердились. Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено", – добавил Шульга. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за "проступок, порочащий честь силового ведомства". "В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным", – уточнил Горелых.

https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html

россия

свердловская область

шалинский район

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происшествия, россия, свердловская область, шалинский район, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)