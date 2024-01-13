Рейтинг@Mail.ru
На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/eks-uchastkovyy-1921202145.html
На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми
На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми - РИА Новости, 13.01.2024
На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми
Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:26
2024-01-13T19:26
происшествия
россия
свердловская область
шалинский район
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга. "Бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России "Шалинский" предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Продолжается сбор и закрепление доказательств, по итогам расследования действиям задержанного бывшего сотрудника полиции будет дана окончательная обоснованная правовая оценка", – сказал Шульга. По данным СК, в 2019-2021 годах правоохранитель применил физическое насилие в отношении трех человек. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, продолжается сбор и закрепление доказательств. "Необходимо также отметить, что в 2023 году указанным бывшим полицейским сообщалось о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района. По этому факту проведена процессуальная проверка, указанные доводы о причастности полицейских не подтвердились. Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено", – добавил Шульга. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за "проступок, порочащий честь силового ведомства". "В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным", – уточнил Горелых.
https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html
https://ria.ru/20231205/politseyskiy-1913909402.html
россия
свердловская область
шалинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, свердловская область, шалинский район, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Шалинский район, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале экс-участкового обвинили в насилии над людьми

На Урале экс-участковому, рассказавшему о сокрытии тел, предъявили обвинение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Экс-участковому из поселка Шаля Свердловской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, он задержан, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
«
"Бывшему участковому уполномоченному полиции отделения УУП и ПДН МО МВД России "Шалинский" предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Продолжается сбор и закрепление доказательств, по итогам расследования действиям задержанного бывшего сотрудника полиции будет дана окончательная обоснованная правовая оценка", – сказал Шульга.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей
29 декабря 2023, 16:08
По данным СК, в 2019-2021 годах правоохранитель применил физическое насилие в отношении трех человек. По уголовному делу допрошены свидетели, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, продолжается сбор и закрепление доказательств.
«
"Необходимо также отметить, что в 2023 году указанным бывшим полицейским сообщалось о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района. По этому факту проведена процессуальная проверка, указанные доводы о причастности полицейских не подтвердились. Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено", – добавил Шульга.
Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за "проступок, порочащий честь силового ведомства". "В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным", – уточнил Горелых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Экс-полицейского в КБР обвиняют в склонении к употреблению наркотиков
5 декабря 2023, 15:48
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьШалинский районВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала