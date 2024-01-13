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В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы" - РИА Новости, 13.01.2024
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01:17 13.01.2024 (обновлено: 01:26 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/ekho_moskvy-1921079871.html
В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы"
В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы" - РИА Новости, 13.01.2024
В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы"
Деятельность ЗАО "Эхо Москвы" была убыточной еще задолго до прекращения работы данного СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа" в связи с... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T01:17
2024-01-13T01:26
россия
украина
алексей венедиктов (журналист)
газпром-медиа холдинг
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776250772_0:151:3279:1995_1920x0_80_0_0_4346fa293f513572f955822ed60c9715.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деятельность ЗАО "Эхо Москвы" была убыточной еще задолго до прекращения работы данного СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа" в связи с информацией о том, что ООО "Эмкх" подало иск к топ-менеджерам "Газпром-Медиа". Ранее акционеры компании ООО "Эмхк" предъявили исковые требования о взыскании убытков в размере 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам "Газпром-медиа" (ГПМ). Как пишет газета "Ведомости", Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России), который является мажоритарным акционером компании, считает, что убытки были обусловлены прекращением деятельности СМИ, принадлежавших акционерному обществу, и отказом от прав на товарные знаки "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы". "При этом деятельность общества, по его (представителя холдинга "Газпром-Медиа" - ред.) словам, была убыточной задолго до прекращения работы СМИ: миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и никаких предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали", - отметили в пресс-службе со ссылкой на представителя холдинга "Газпром-Медиа". По данным пресс-службы, решение о закрытии радиостанции было принято советом директоров ЗАО "Эхо Москвы" после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры, поскольку общество фактически не могло вести никакую деятельность. Ранее "Газпром-Медиа Холдинг" заявил, что считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которое неоднократно предлагал ликвидировать, так как общество генерирует только убытки. Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"** (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.** СМИ, выполняющее функции иноагента
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россия, украина, алексей венедиктов (журналист), газпром-медиа холдинг, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Россия, Украина, Алексей Венедиктов (журналист), Газпром-Медиа Холдинг, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы"

"Газпром-Медиа": деятельность "Эха Москвы" была убыточной задолго до закрытия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деятельность ЗАО "Эхо Москвы" была убыточной еще задолго до прекращения работы данного СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа" в связи с информацией о том, что ООО "Эмкх" подало иск к топ-менеджерам "Газпром-Медиа".
Ранее акционеры компании ООО "Эмхк" предъявили исковые требования о взыскании убытков в размере 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам "Газпром-медиа" (ГПМ). Как пишет газета "Ведомости", Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России), который является мажоритарным акционером компании, считает, что убытки были обусловлены прекращением деятельности СМИ, принадлежавших акционерному обществу, и отказом от прав на товарные знаки "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы".
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"При этом деятельность общества, по его (представителя холдинга "Газпром-Медиа" - ред.) словам, была убыточной задолго до прекращения работы СМИ: миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и никаких предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали", - отметили в пресс-службе со ссылкой на представителя холдинга "Газпром-Медиа".
По данным пресс-службы, решение о закрытии радиостанции было принято советом директоров ЗАО "Эхо Москвы" после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры, поскольку общество фактически не могло вести никакую деятельность.
Ранее "Газпром-Медиа Холдинг" заявил, что считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которое неоднократно предлагал ликвидировать, так как общество генерирует только убытки.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"** (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента
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