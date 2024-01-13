В "Газпром-Медиа" ответили на иск из-за прекращения работы "Эха Москвы"
"Газпром-Медиа": деятельность "Эха Москвы" была убыточной задолго до закрытия
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве
Логотип радиостанции "Эхо Москвы" в помещении редакции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Деятельность ЗАО "Эхо Москвы" была убыточной еще задолго до прекращения работы данного СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром-Медиа" в связи с информацией о том, что ООО "Эмкх" подало иск к топ-менеджерам "Газпром-Медиа".
Ранее акционеры компании ООО "Эмхк" предъявили исковые требования о взыскании убытков в размере 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам "Газпром-медиа" (ГПМ). Как пишет газета "Ведомости", Алексей Венедиктов* (признан Минюстом иноагентом в России), который является мажоритарным акционером компании, считает, что убытки были обусловлены прекращением деятельности СМИ, принадлежавших акционерному обществу, и отказом от прав на товарные знаки "Эхо Москвы" и "Радио Эхо Москвы".
"При этом деятельность общества, по его (представителя холдинга "Газпром-Медиа" - ред.) словам, была убыточной задолго до прекращения работы СМИ: миноритарные акционеры в финансировании деятельности радиостанции не участвовали и никаких предложений по способам улучшения финансовых результатов не выдвигали", - отметили в пресс-службе со ссылкой на представителя холдинга "Газпром-Медиа".
По данным пресс-службы, решение о закрытии радиостанции было принято советом директоров ЗАО "Эхо Москвы" после блокировки Роскомнадзором ее ресурсов по требованию Генпрокуратуры, поскольку общество фактически не могло вести никакую деятельность.
Ранее "Газпром-Медиа Холдинг" заявил, что считает целесообразным ликвидацию ЗАО "Эхо Москвы", которое неоднократно предлагал ликвидировать, так как общество генерирует только убытки.
Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"** (признан в РФ СМИ-иноагентом) за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** СМИ, выполняющее функции иноагента