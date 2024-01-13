https://ria.ru/20240113/effektivnost-1921164147.html
NYT оценила эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на поле боя
NYT оценила эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на поле боя - РИА Новости, 14.01.2024
NYT оценила эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на поле боя
Применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным, пишет газета New York Times. РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-13T14:56
2024-01-13T14:56
2024-01-14T01:02
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Применение Украиной на поле боя кассетных боеприпасов от США стало менее эффективным, пишет газета New York Times. "Даже партия кассетных боеприпасов из США... частично утратила свою эффективность на поле боя", - пишет издание. По словам неназванного командующего взводов ВСУ, раньше эти боеприпасы использовались для нанесения ударов по крупным группировкам, однако российские силы теперь проводят атаки с применением более мелких подразделений. Военные РФ, добавил он, углубили траншеи, что также усложнило нанесение по ним ударов. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240113/svo-1921118326.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, США, Россия, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
NYT оценила эффективность применения ВСУ кассетных снарядов на поле боя
NYT: кассетные боеприпасы у ВСУ отчасти утратили эффективность на поле боя