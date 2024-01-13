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В Москве восстановили движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект - РИА Новости, 13.01.2024
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16:51 13.01.2024 (обновлено: 16:59 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/dvizhenie-1921182719.html
В Москве восстановили движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект
В Москве восстановили движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект - РИА Новости, 13.01.2024
В Москве восстановили движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект
Движение в районе съезда с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:51
2024-01-13T16:59
происшествия
москва
кутузовский проспект
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение в районе съезда с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих. Департамент транспорта столицы сообщил, что из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Ведомство просит выбирать пути объезда. "Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва
кутузовский проспект
россия
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происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Кутузовский проспект, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве восстановили движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект

Прерванное из-за пожара движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановили

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПожар в строящемся офисе "Сбербанк - Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
Пожар в строящемся офисе Сбербанк - Сити на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Пожар в строящемся офисе "Сбербанк - Сити" на Кутузовском проспекте в Москве. 13 января 2024
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение в районе съезда с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили о пожаре на Кутузовском проспекте в Москве, горящее здание самостоятельно покинули порядка 200 рабочих. Департамент транспорта столицы сообщил, что из-за пожара затруднено движение на съезде с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области. Ведомство просит выбирать пути объезда.
«
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваКутузовский проспектРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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