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На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2024
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19:00 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/dtp-1921199344.html
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2024
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T19:00
2024-01-13T19:00
происшествия
авто
пермь
екатеринбург
свердловская область
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным ведомства, на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. "В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются, движение транспорта на данном участке не ограничено, отметили в пресс-службе.
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пермь
екатеринбург
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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, свердловская область, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Пермь, Екатеринбург, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом, есть жертвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным ведомства, на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля.
«
"В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются, движение транспорта на данном участке не ограничено, отметили в пресс-службе.
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ПроисшествияАвтоПермьЕкатеринбургСвердловская областьГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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