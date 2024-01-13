https://ria.ru/20240113/dtp-1921199344.html

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2024

На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с автобусом

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T19:00

2024-01-13T19:00

2024-01-13T19:00

происшествия

авто

пермь

екатеринбург

свердловская область

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе Пермь – Екатеринбург, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным ведомства, на 232-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург произошло столкновение пассажирского автобуса ПАЗ и грузового автомобиля. "В результате происшествия один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются, движение транспорта на данном участке не ограничено, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240113/dtp-1921193492.html

пермь

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, авто, пермь, екатеринбург, свердловская область, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)