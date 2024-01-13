https://ria.ru/20240113/dtp-1921193492.html

В ДТП на Ставрополье погибли два человека

В ДТП на Ставрополье погибли два человека - РИА Новости, 13.01.2024

В ДТП на Ставрополье погибли два человека

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T18:04

2024-01-13T18:04

2024-01-13T18:07

происшествия

авто

ставропольский край

минеральные воды

пятигорск

kia rio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921193644_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0b377d6d9e9cff904921d7afc20add2f.jpg

ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 14.20 мск на 3-м километре автодороги Минеральные Воды - Суворовская. "Произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2106 и Kia Rio. В результате на месте скончались 69-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир (личность устанавливается). В больницу Пятигорска доставлены водитель и два пассажира иномарки", – информирует ведомство.Отмечается, что выезд на встречную полосу, предположительно, мог совершить погибший водитель ВАЗа, житель Минераловодского округа.

ставропольский край

минеральные воды

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ставропольский край, минеральные воды, пятигорск, kia rio