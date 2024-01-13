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В ДТП на Ставрополье погибли два человека - РИА Новости, 13.01.2024
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18:04 13.01.2024 (обновлено: 18:07 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/dtp-1921193492.html
В ДТП на Ставрополье погибли два человека
В ДТП на Ставрополье погибли два человека - РИА Новости, 13.01.2024
В ДТП на Ставрополье погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T18:04
2024-01-13T18:07
происшествия
авто
ставропольский край
минеральные воды
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства. По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 14.20 мск на 3-м километре автодороги Минеральные Воды - Суворовская. "Произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2106 и Kia Rio. В результате на месте скончались 69-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир (личность устанавливается). В больницу Пятигорска доставлены водитель и два пассажира иномарки", – информирует ведомство.Отмечается, что выезд на встречную полосу, предположительно, мог совершить погибший водитель ВАЗа, житель Минераловодского округа.
ставропольский край
минеральные воды
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происшествия, авто, ставропольский край, минеральные воды, пятигорск, kia rio
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Минеральные Воды, Пятигорск, Kia Rio
В ДТП на Ставрополье погибли два человека

На Ставрополье столкнулись две легковушки, два человека погибли, трое пострадали

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramМесто столкновения двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края. 13 января 2024
Место столкновения двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края. 13 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Место столкновения двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края. 13 января 2024
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ПЯТИГОРСК, 13 янв – РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Минераловодском округе Ставропольского края, сообщает региональная госавтоинспекция в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 14.20 мск на 3-м километре автодороги Минеральные Воды - Суворовская.
«
"Произошло встречное столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2106 и Kia Rio. В результате на месте скончались 69-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир (личность устанавливается). В больницу Пятигорска доставлены водитель и два пассажира иномарки", – информирует ведомство.
Отмечается, что выезд на встречную полосу, предположительно, мог совершить погибший водитель ВАЗа, житель Минераловодского округа.
 
ПроисшествияАвтоСтавропольский крайМинеральные ВодыПятигорскKia Rio
 
 
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