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В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин - РИА Новости, 13.01.2024
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15:59 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html
В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин
В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин - РИА Новости, 13.01.2024
В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин
Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T15:59
2024-01-13T15:59
армения
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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок, сообщили в субботу в спасательной службе МВД страны. Отмечается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздно вечером на 43-м километре автодороги Ереван-Севан. На место выехали отряды спасателей. "Выяснилось, что столкнулись 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребенок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Отмечается, что спасателям до утра удалось вывести разбитые машины с проезжей части.
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армения, происшествия, в мире
Армения, Происшествия, В мире
В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин

На трассе Ереван-Севан столкнулись 17, восемь человек госпитализированы

© Garnik Danielyan / Գառնիկ Դանիելյան Массовое ДТП на трассе Ереван-Севан в Армении. 13 января 2024
Массовое ДТП на трассе Ереван-Севан в Армении. 13 января 2024
© Garnik Danielyan / Գառնիկ Դանիելյան
Массовое ДТП на трассе Ереван-Севан в Армении. 13 января 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок, сообщили в субботу в спасательной службе МВД страны.
Отмечается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздно вечером на 43-м километре автодороги Ереван-Севан. На место выехали отряды спасателей.
«
"Выяснилось, что столкнулись 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребенок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы.
Отмечается, что спасателям до утра удалось вывести разбитые машины с проезжей части.
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