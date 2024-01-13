https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html

В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин

В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин - РИА Новости, 13.01.2024

В Армении произошло массовое ДТП с участием 17 машин

Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок,... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T15:59

2024-01-13T15:59

2024-01-13T15:59

армения

происшествия

в мире

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ЕРЕВАН, 13 янв - РИА Новости. Около 20 машин столкнулись на автотрассе Ереван-Севан в Армении, в результате ДТП в медучреждения доставлены восемь человек, в том числе шестилетний ребенок, сообщили в субботу в спасательной службе МВД страны. Отмечается, что массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу поздно вечером на 43-м километре автодороги Ереван-Севан. На место выехали отряды спасателей. "Выяснилось, что столкнулись 17 автомобилей. Восемь потерпевших, в том числе ребенок 2018 года рождения, были доставлены в медицинские учреждения, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательной службы. Отмечается, что спасателям до утра удалось вывести разбитые машины с проезжей части.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html

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армения, происшествия, в мире