https://ria.ru/20240113/dtp-1921124788.html

Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек

Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек - РИА Новости, 13.01.2024

Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек

Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:15

2024-01-13T11:15

2024-01-13T11:25

происшествия

нижегородская область

таджикистан

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, 11 человек пострадали, все они были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. "Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дороге, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали всё возможное. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Отмечается, что после проведенных обследований двое пострадавших находятся в Кстовской центральной районной больнице, еще двое - в областной больнице имени Семашко. "Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html

https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html

нижегородская область

таджикистан

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, нижегородская область, таджикистан, кстовский район