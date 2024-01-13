Рейтинг@Mail.ru
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 13.01.2024 (обновлено: 11:25 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/dtp-1921124788.html
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек - РИА Новости, 13.01.2024
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек
Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:15
2024-01-13T11:25
происшествия
нижегородская область
таджикистан
кстовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921124341_0:208:768:640_1920x0_80_0_0_4da0339d649540c6c7a97f4607593549.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, 11 человек пострадали, все они были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. "Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дороге, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали всё возможное. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Отмечается, что после проведенных обследований двое пострадавших находятся в Кстовской центральной районной больнице, еще двое - в областной больнице имени Семашко. "Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html
https://ria.ru/20240112/dtp-1921042453.html
нижегородская область
таджикистан
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921124341_0:136:768:712_1920x0_80_0_0_28593aec39cb92bc5895e57bd66ca226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, таджикистан, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Таджикистан, Кстовский район
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек

Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области умер

© Фото : Гострудинспекция в Нижегородской области/TelegramМесто столкновения грузового автомобиля с автобусом ПАЗ под Нижним Новгородом. 12 января 2024
Место столкновения грузового автомобиля с автобусом ПАЗ под Нижним Новгородом. 12 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Гострудинспекция в Нижегородской области/Telegram
Место столкновения грузового автомобиля с автобусом ПАЗ под Нижним Новгородом. 12 января 2024
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек.
ДТП на 35-м километре участка федеральной автодороги А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск
В Адыгее в ДТП три человека погибли, четверо пострадали
12 января, 20:47
Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, 11 человек пострадали, все они были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана.
"Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дороге, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали всё возможное. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведенных обследований двое пострадавших находятся в Кстовской центральной районной больнице, еще двое - в областной больнице имени Семашко.
"Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение", - подчеркивается в сообщении.
Место ДТП с участием легковушки и автобуса в Красноярском крае.12 января 2024 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали семь человек
12 января, 19:31
 
ПроисшествияНижегородская областьТаджикистанКстовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала