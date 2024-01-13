https://ria.ru/20240113/dtp-1921124788.html
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек - РИА Новости, 13.01.2024
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек
Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T11:15
2024-01-13T11:15
2024-01-13T11:25
происшествия
нижегородская область
таджикистан
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения. Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек. Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе. В результате ДТП погиб водитель грузовика, 11 человек пострадали, все они были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана. "Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дороге, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали всё возможное. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении. Отмечается, что после проведенных обследований двое пострадавших находятся в Кстовской центральной районной больнице, еще двое - в областной больнице имени Семашко. "Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240112/dtp-1921053924.html
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нижегородская область
таджикистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, таджикистан, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Таджикистан, Кстовский район
Число жертв ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло до двух человек
Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области умер
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один из пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком в Нижегородской области скончался, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Таким образом, число жертв ДТП выросло до двух человек.
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Столкновение грузового автомобиля с автобусом ПАЗ, перевозившим рабочих ООО "Каркас Монолит", произошло вечером в пятницу в Кстовском районе
. В результате ДТП погиб водитель грузовика, 11 человек пострадали, все они были госпитализированы, один - в тяжелом состоянии. По данным трудовой инспекции региона, большинство пострадавших - граждане Таджикистана
.
"Один пострадавший в ДТП на Кстовской объездной дороге, который накануне был госпитализирован в тяжелом состоянии, скончался. Медики сделали всё возможное. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после проведенных обследований двое пострадавших находятся в Кстовской центральной районной больнице, еще двое - в областной больнице имени Семашко.
"Шесть человек после обследования и оказания необходимой медпомощи в госпитализации не нуждались, поэтому были отправлены на амбулаторное лечение", - подчеркивается в сообщении.
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