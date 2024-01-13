https://ria.ru/20240113/den_rossiyskoy_pechati-1920682270.html

День российской печати

День российской печати - РИА Новости, 13.01.2024

День российской печати

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T01:59

2024-01-13T01:59

2024-01-13T01:59

справки

россия

день российской печати

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День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях". Сначала газета не имела постоянного заголовка и называлась "Ведомости московские", "Российские ведомости", иногда – "Куранты". Газета не имела постоянного формата, тиража и периодичности выпуска.В 1711 году газета "Ведомости" стала выходить в Петербурге. В ней размещались материалы по военному делу, вопросам техники и промышленности, производства артиллерийских орудий, строительства флота. Большая доля публикаций посвящалась победам русской армии. Наряду с военной тематикой на страницах "Ведомостей" нашли отражение проблемы гражданской жизни: основание новой столицы – Санкт-Петербурга, строительство городов и крепостей, развитие торговли. Источником информации служили официальные документы, донесения послов, ведомственные материалы."Ведомости" являлись официальным изданием, в их подготовке принимал участие сам Петр I. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. В 1719 году по приказу царя ответственным за выпуск "Ведомостей" в Петербурге был назначен сотрудник Коллегии иностранных дел Борис Волков, а также один из лучших переводчиков того времени Яков Синявич. Круг читателей "Ведомостей" формировался преимущественно за счет знати, чиновничества, служащих ведомств, которых царь обязывал приобретать книги и газеты. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Поменялось и ее название – она стала называться "Санкт-Петербургские ведомости". Начальный тираж газеты составлял 706 экземпляров, выходила она дважды в неделю. Редактором газеты стал Герард Фридрих Миллер. При нем начали выходить и "Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях" – первый отечественный журнал. Впоследствии газету возглавляли выдающийся ученый Михаил Ломоносов (первый глава), поэт Ипполит Богданович, переводчик и цензор Амплий Очкин и др. В 1831 году газета перешла на ежедневный выход, а в 1860-х годах приобрела статус ведущего либерального издания страны. "Санкт-Петербургские ведомости" – первая русская регулярная газета.Одной из старейших газет в Российской империи также является издание "Московские ведомости", выходившее в Москве в 1756-1917 годах. До 1909 года газета принадлежала Московскому университету, с 1763 года вместе с университетской типографией сдавалась в аренду частным лицам. Газета выходила до 1842 года дважды в неделю, затем три раза, с 1859 года – ежедневно. С 1863 года была наиболее популярным консервативным изданием, а с начала XX века стала крайне правой газетой. Закрылась после Октябрьской революции 1917 года.В 1811 году появилась первая в России провинциальная газета – "Казанские известия". Она была создана по инициативе адъюнкта Казанского университета Ивана Запольского при содействии издателя Дмитрия Зиновьева. Позднее газета стала изданием Казанского университета, который выпускал ее до 1820 года один раз в неделю. Из нее в 1821 году вырос ежемесячный журнал "Казанский вестник". Со временем газеты появились в Астрахани (1813), Одессе (1820) и других городах. С 1 января 1870 года "высочайшим повелением" было указано "устроить в виде опыта" "прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания как русские, так и иностранные". Это стало первым в России распоряжением о проведении подписки на периодическую печать.В XVIII–XIX веках количество печатных изданий стремительно росло – к концу XIX века в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий. Количество ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных "Ведомостей", превышало 200 наименований. В настоящее время в реестре Роскомнадзора содержатся данные о более чем 153 тысячах СМИ. В 2013 году в России было около 64,7 тысяч печатных СМИ, после чего показатель постепенно снижался. С января по июнь 2022 года количество зарегистрированных в РФ печатных СМИ превысило 37 тысяч. По данным Российской книжной палаты по выпуску печатных изданий, в 2022 году общий годовой тираж газет в РФ (количество экземпляров, выпущенных всеми действующими изданиями) составил более 3,94 миллиардов экземпляров, что на 9% меньше, чем в 2021 году (почти 4,32 миллиарда экземпляров).Профессиональный праздник работников периодической печати впервые был установлен в СССР в 1922 году по решению Центрального комитета Российской коммунистической партии большевиков (в 1952-1990 годах – Коммунистическая партия Советского Союза). Он отмечался 5 мая – в день выхода в 1912 году первого номера большевистской газеты "Правда". В День печати в советский период организовывались собрания, отчеты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные базары, премиями отмечались журналисты. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года, "отдавая дань уважения исторической справедливости", 13 января был объявлен "Днем российской печати". Современные медиа стирают границы между телевидением, радио и традиционными печатными СМИ – газетами и журналами. День печати – профессиональный праздник всех, кто работает с информацией: журналистов, корректоров, издателей, редакторов, распространителей. В наши дни скорость распространения информации, ее доступность и разнообразие – беспрецедентны. На СМИ возложена огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события. Именно благодаря мужеству и самоотверженности журналистов люди получают достоверные сведения о том, что происходит в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Традиционно в День российской печати проходит вручение премий в области средств массовой информации. Начиная с 2005 года в этот день вручались ежегодные премии правительства Российской Федерации деятелям печатных средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений в сфере печатных средств массовой информации. В 2013 году в связи с активным развитием информационно-телекоммуникационных технологий и в целях стимулирования профессиональной деятельности в соответствующей сфере была учреждена премия правительства РФ в области средств массовой информации в целом, а не только печатных СМИ. Согласно постановлению правительства РФ "О премиях Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации" от 20 июля 2013 года, премии присуждаются деятелям и организациям российских, а также зарубежных СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции СМИ на русском языке.Ежегодно начиная с 2013 года присуждается 20 ежегодных премий правительства РФ в размере одного миллиона рублей каждая.За 2022 год персональных премий были удостоены 15 представителей СМИ и пять журналистских коллективов, развивающих проекты социальной, патриотической и детско-юношеской направленности. В их числе – генеральный директор АО "Издательский дом" Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин (посмертно), журналисты и корреспонденты ВГТРК Евгений Поддубный, Николай Долгачев, Андрей Руденко и Александр Рогаткин, корреспондент НТВ Анатолий Майоров, специальный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько, корреспондент МИА "Россия сегодня" Олеся Потапова, корреспондент "Известий" Наталия Графчикова, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов и другие. Указом президента РФ от 19 июля 2018 года было учреждено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Первых званий были удостоены стали 15 представителей СМИ, в их числе – обозреватель группы программ дирекции вещания на русском языке МИА "Россия сегодня" Диана Берлин, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский (1929-2021), главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев (1946-2023) и другие. Среди получивших звание "Заслуженного журналиста РФ" в 2023 году – заместитель главного редактора газеты "Красноярский рабочий" Зоя Касаткина (Красноярский край), член правления Калининградского отделения Союза журналистов России Илья Стулов, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова, обозреватель газеты "Марийская правда" Наталья Кулишова (Марий Эл), начальник отдела студии радиовещания Телерадиовещательной компании "Башкортостан" Марианна Тимофеева (Башкирия), первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день российской печати