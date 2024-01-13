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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2024
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17:03 13.01.2024 (обновлено: 17:14 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/delo-1921184807.html
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.01.2024
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и большегрузом в Самарской области, в результате которого погиб один из водителей, девять... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T17:03
2024-01-13T17:14
происшествия
авто
самарская область
россия
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и большегрузом в Самарской области, в результате которого погиб один из водителей, девять пассажиров получили травмы различной тяжести, сообщило региональное СУСК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в областной прокуратуре сообщили, что ДТП с автобусом MAN и грузовиком Volvo произошло в воскресенье примерно в 9.00 мск 7 января на 1169-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Старое Ермаково. В региональном ГУ МВД уточнили, что автобус при повороте налево на остановку у кафе "Старый замок" не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. Изначально в ведомстве сообщали о трех пострадавших - обоих водителях и пассажирке автобуса. "В результате ДТП водитель автобуса погиб, 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в", части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Сейчас по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства аварии и ее причин.
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происшествия, авто, самарская область, россия
Происшествия, Авто, Самарская область, Россия
В Самарской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

В Самарской области возбудили дело по факту ДТП с автобусом и большегрузом

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramМесто ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе "Урал" в Самарской области. 7 января 2024
Место ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе Урал в Самарской области. 7 января 2024 - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Место ДТП с участием автобуса и грузовика на трассе "Урал" в Самарской области. 7 января 2024
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и большегрузом в Самарской области, в результате которого погиб один из водителей, девять пассажиров получили травмы различной тяжести, сообщило региональное СУСК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее в областной прокуратуре сообщили, что ДТП с автобусом MAN и грузовиком Volvo произошло в воскресенье примерно в 9.00 мск 7 января на 1169-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Старое Ермаково. В региональном ГУ МВД уточнили, что автобус при повороте налево на остановку у кафе "Старый замок" не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. Изначально в ведомстве сообщали о трех пострадавших - обоих водителях и пассажирке автобуса.
«
"В результате ДТП водитель автобуса погиб, 9 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в", части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
Сейчас по уголовному делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства аварии и ее причин.
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