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В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ
Полиция бразильского штата Сан-Паулу заявила, что нашла вертолет, который считался без вести пропавшим с декабря прошлого года, четыре человека погибли,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:22
2024-01-13T03:22
2024-01-13T10:45
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция бразильского штата Сан-Паулу заявила, что нашла вертолет, который считался без вести пропавшим с декабря прошлого года, четыре человека погибли, сообщает портал G1. "Военная полиция Сан-Паулу сообщила... что выживших в результате крушения вертолета, который считался пропавшим без вести и был найден сегодня утром в лесном районе Парайбуна, нет", - говорится в сообщении портала. По данным портала, воздушное судно не выходило на связь с 31 декабря 2023 года. В поисках принимали участие бразильские ВВС, военная полиция и пожарная служба Сан-Паулу. "Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека", - отмечает портал.
https://ria.ru/20230911/vertolet-1895477962.html
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сан-паулу (город), бразилия, в мире
Сан-Паулу (город), Бразилия, В мире
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ
G1: в бразильском штате Сан-Паулу нашли вертолет, пропавший без вести в декабре