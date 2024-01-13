Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 13.01.2024 (обновлено: 10:45 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/braziliya-1921090355.html
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.01.2024
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ
Полиция бразильского штата Сан-Паулу заявила, что нашла вертолет, который считался без вести пропавшим с декабря прошлого года, четыре человека погибли,... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:22
2024-01-13T10:45
сан-паулу (город)
бразилия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921120730_0:142:2048:1294_1920x0_80_0_0_687ec5bee50c95a4dc8ad099f6353129.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция бразильского штата Сан-Паулу заявила, что нашла вертолет, который считался без вести пропавшим с декабря прошлого года, четыре человека погибли, сообщает портал G1. "Военная полиция Сан-Паулу сообщила... что выживших в результате крушения вертолета, который считался пропавшим без вести и был найден сегодня утром в лесном районе Парайбуна, нет", - говорится в сообщении портала. По данным портала, воздушное судно не выходило на связь с 31 декабря 2023 года. В поисках принимали участие бразильские ВВС, военная полиция и пожарная служба Сан-Паулу. "Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека", - отмечает портал.
https://ria.ru/20230911/vertolet-1895477962.html
сан-паулу (город)
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921120730_0:0:1726:1294_1920x0_80_0_0_871bc8bf032bcbecc8b46fac80231929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-паулу (город), бразилия, в мире
Сан-Паулу (город), Бразилия, В мире
В Бразилии обнаружили пропавший без вести вертолет, сообщили СМИ

G1: в бразильском штате Сан-Паулу нашли вертолет, пропавший без вести в декабре

© Фото : Polícia Militar do Estado de São Paulo/XСпасатели недалеко от места обнаружения полицией бразильского штата Сан-Паулу вертолета, который считался без вести пропавшим
Спасатели недалеко от места обнаружения полицией бразильского штата Сан-Паулу вертолета, который считался без вести пропавшим - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Polícia Militar do Estado de São Paulo/X
Спасатели недалеко от места обнаружения полицией бразильского штата Сан-Паулу вертолета, который считался без вести пропавшим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция бразильского штата Сан-Паулу заявила, что нашла вертолет, который считался без вести пропавшим с декабря прошлого года, четыре человека погибли, сообщает портал G1.
«
"Военная полиция Сан-Паулу сообщила... что выживших в результате крушения вертолета, который считался пропавшим без вести и был найден сегодня утром в лесном районе Парайбуна, нет", - говорится в сообщении портала.
По данным портала, воздушное судно не выходило на связь с 31 декабря 2023 года. В поисках принимали участие бразильские ВВС, военная полиция и пожарная служба Сан-Паулу.
"Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека", - отмечает портал.
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Спасатели нашли тело погибшего в крушении вертолета Robinson
11 сентября 2023, 09:20
 
Сан-Паулу (город)БразилияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала