https://ria.ru/20240113/bloger-1921108145.html

Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине - РИА Новости, 13.01.2024

Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T09:07

2024-01-13T09:07

2024-01-13T15:16

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такер карлсон

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме."Это ужасно!" — написал он.Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского "бандитским и непокорным".Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру — старшего заявил, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Госдеп позднее подтвердил смерть Лиры.По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.

https://ria.ru/20240113/lira-1921095055.html

https://ria.ru/20240113/pismo-1921082992.html

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