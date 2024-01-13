https://ria.ru/20240113/bloger-1921108145.html
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине - РИА Новости, 13.01.2024
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:07
2024-01-13T09:07
2024-01-13T15:16
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме."Это ужасно!" — написал он.Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского "бандитским и непокорным".Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру — старшего заявил, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Госдеп позднее подтвердил смерть Лиры.По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
https://ria.ru/20240113/lira-1921095055.html
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в мире, украина, сша, чили, илон маск, владимир зеленский, такер карлсон, государственный департамент сша, нато
В мире, Украина, США, Чили, Илон Маск, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Государственный департамент США, НАТО
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Маск назвал дело о смерти американского блогера Лиры на Украине ужасным