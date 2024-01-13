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Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине - РИА Новости, 13.01.2024
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09:07 13.01.2024 (обновлено: 15:16 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/bloger-1921108145.html
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине - РИА Новости, 13.01.2024
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине
Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T09:07
2024-01-13T15:16
в мире
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.&quot;Это ужасно!&quot; — написал он.Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского "бандитским и непокорным".Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру — старшего заявил, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Госдеп позднее подтвердил смерть Лиры.По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
https://ria.ru/20240113/lira-1921095055.html
https://ria.ru/20240113/pismo-1921082992.html
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в мире, украина, сша, чили, илон маск, владимир зеленский, такер карлсон, государственный департамент сша, нато
В мире, Украина, США, Чили, Илон Маск, Владимир Зеленский, Такер Карлсон, Государственный департамент США, НАТО
Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Маск назвал дело о смерти американского блогера Лиры на Украине ужасным

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск назвал ужасной смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме.
«

"Это ужасно!" — написал он.

Так Маск ответил на пост в соцсети X инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса, где тот раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она не вернула блогера на родину, и обвинил Украину в его смерти, назвав режим президента Владимира Зеленского "бандитским и непокорным".
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Миссия России при ООН обвинила киевский режим в смерти американца Лиры
Вчера, 05:19
Накануне американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на Гонсало Лиру — старшего заявил, что американский блогер умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за "преступление, связанное с критикой правительств Зеленского и Байдена". Госдеп позднее подтвердил смерть Лиры.
По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес — уроженец США, имеет гражданство Чили. В своих роликах в соцсетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена, а также Зеленского.
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Американец Лира написал перед смертью в украинской тюрьме страшное письмо
Вчера, 01:56
 
В миреУкраинаСШАЧилиИлон МаскВладимир ЗеленскийТакер КарлсонГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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