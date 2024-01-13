https://ria.ru/20240113/bikovich-1921155047.html

Милош Бикович снимается в сериале HBO

Милош Бикович снимается в сериале HBO - РИА Новости, 13.01.2024

Милош Бикович снимается в сериале HBO

Российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" от телеканала HBO, сообщила РИА Новости агент актера... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:54

2024-01-13T13:54

2024-01-13T13:54

шоубиз

милош бикович

hbo

кино и сериалы

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" от телеканала HBO, сообщила РИА Новости агент актера Марина Леонова. "Да, все так", - подтвердила участие актера собеседница агентства. В какой роли выступит Бикович пока неизвестно. Отмечается, что съемки третьего сезона сериала начнутся в феврале в Таиланде. Белый лотос - американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера сериала состоялась в 2021 году на канале HBO.

https://ria.ru/20240108/kholop-1920141677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

милош бикович, hbo, кино и сериалы