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Милош Бикович снимается в сериале HBO - РИА Новости, 13.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:54 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/bikovich-1921155047.html
Милош Бикович снимается в сериале HBO
Милош Бикович снимается в сериале HBO - РИА Новости, 13.01.2024
Милош Бикович снимается в сериале HBO
Российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" от телеканала HBO, сообщила РИА Новости агент актера... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:54
2024-01-13T13:54
шоубиз
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" от телеканала HBO, сообщила РИА Новости агент актера Марина Леонова. "Да, все так", - подтвердила участие актера собеседница агентства. В какой роли выступит Бикович пока неизвестно. Отмечается, что съемки третьего сезона сериала начнутся в феврале в Таиланде. Белый лотос - американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера сериала состоялась в 2021 году на канале HBO.
https://ria.ru/20240108/kholop-1920141677.html
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милош бикович, hbo, кино и сериалы
Шоубиз, Милош Бикович, HBO, Кино и сериалы
Милош Бикович снимается в сериале HBO

Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала "Белый лотос"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Милош Бикович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский и сербский актер Милош Бикович снимется в третьем сезоне американского сериала "Белый лотос" от телеканала HBO, сообщила РИА Новости агент актера Марина Леонова.
"Да, все так", - подтвердила участие актера собеседница агентства.
В какой роли выступит Бикович пока неизвестно.
Отмечается, что съемки третьего сезона сериала начнутся в феврале в Таиланде.
Белый лотос - американский комедийно-драматический телесериал режиссера и сценариста Майка Уайта. Премьера сериала состоялась в 2021 году на канале HBO.
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