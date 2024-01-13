https://ria.ru/20240113/berdyansk-1921143719.html

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 13.01.2024

ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T13:07

2024-01-13T13:07

2024-01-13T13:07

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

россия

владимир рогов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики сегодня утром предприняли попытку атаковать ракетами мирный город Бердянск. Сработала система ПВО, которая перехватила две вражеские цели", - сказал Рогов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Накануне МО РФ сообщили, что российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат.

https://ria.ru/20231226/berdyansk-1918118618.html

бердянск

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность