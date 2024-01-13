https://ria.ru/20240113/berdyansk-1921143719.html
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск - РИА Новости, 13.01.2024
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T13:07
2024-01-13T13:07
2024-01-13T13:07
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики сегодня утром предприняли попытку атаковать ракетами мирный город Бердянск. Сработала система ПВО, которая перехватила две вражеские цели", - сказал Рогов. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Накануне МО РФ сообщили, что российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат.
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РИА Новости
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РИА Новости
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск
Рогов: ПВО отразила украинскую ракетную атаку на Бердянск
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку украинских войск на Бердянск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики сегодня утром предприняли попытку атаковать ракетами мирный город Бердянск
. Сработала система ПВО, которая перехватила две вражеские цели", - сказал Рогов.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Накануне МО РФ сообщили, что российские военнослужащие за прошедшую неделю заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили атаку украинских войск на запорожском направлении, потери противника составили до 230 солдат.
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