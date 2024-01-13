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Байден снова отправляется на отдых - РИА Новости, 13.01.2024
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03:37 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/bayden-1921091515.html
Байден снова отправляется на отдых
Байден снова отправляется на отдых - РИА Новости, 13.01.2024
Байден снова отправляется на отдых
Президент США Джо Байден в субботу отправится в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, сообщил Белый дом. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T03:37
2024-01-13T03:37
сша
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джо байден
мартин лютер кинг
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу отправится в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, сообщил Белый дом. "В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные", - сообщает пресс-служба Белого дома. В понедельник в США государственный праздник - День Мартина Лютера Кинга. На этой неделе Белому дому уже пришлось оправдываться за скудный рабочий график Байдена, который после отъезда на рождественские и новогодние каникулы лишь несколько раз появился на публике за две недели, дважды выступив с речами, которые заняли в общей сложности час, а в пятницу посетил штат Пенсильвания для общения с местным малым бизнесом. Оппоненты из республиканской партии подсчитали, что действующий президент США больше трети от времени работы на посту потратил на поездки в загородные или пляжные резиденции.
https://ria.ru/20240113/bayden-1921089599.html
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сша, вашингтон (штат), пенсильвания, джо байден, мартин лютер кинг, в мире
США, Вашингтон (штат), Пенсильвания, Джо Байден, Мартин Лютер Кинг, В мире
Байден снова отправляется на отдых

Белый дом: Байден в субботу отправится отдыхать в резиденцию в Кэмп Дэвид

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в субботу отправится в загородную резиденцию в Кэмп Дэвид, сообщил Белый дом.
«
"В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные", - сообщает пресс-служба Белого дома.
В понедельник в США государственный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
На этой неделе Белому дому уже пришлось оправдываться за скудный рабочий график Байдена, который после отъезда на рождественские и новогодние каникулы лишь несколько раз появился на публике за две недели, дважды выступив с речами, которые заняли в общей сложности час, а в пятницу посетил штат Пенсильвания для общения с местным малым бизнесом.
Оппоненты из республиканской партии подсчитали, что действующий президент США больше трети от времени работы на посту потратил на поездки в загородные или пляжные резиденции.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
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СШАВашингтон (штат)ПенсильванияДжо БайденМартин Лютер КингВ мире
 
 
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