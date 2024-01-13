https://ria.ru/20240113/bayden-1921089599.html

СМИ: Байден поручил планировать удары по Йемену во время новогоднего отдыха

СМИ: Байден поручил планировать удары по Йемену во время новогоднего отдыха - РИА Новости, 13.01.2024

СМИ: Байден поручил планировать удары по Йемену во время новогоднего отдыха

Удары США и Великобритании по объектам поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) начали планироваться 1 января по итогам совещания... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T03:19

2024-01-13T03:19

2024-01-13T03:45

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Удары США и Великобритании по объектам поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) начали планироваться 1 января по итогам совещания американского президента Джо Байдена с командой по национальной безопасности, проведенного на острове Санта-Крус, где он отдыхал на новогодних праздниках, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.По словам собеседников издания из числа американских и британских источников, глава Белого дома принял соответствующее решение в первый же день после встречи Нового года. "Во время конференции в первый день нового года Байден приказал своей команде ускориться в усилиях по осуждению нападений хуситов в ООН, а также продолжить создание многосторонней коалиции для защиты судоходства. Но он также дал указание готовиться идти по второму пути, если дипломатия потерпит неудачу, сказав военным лидерам уточнить перечень целей для поражения в тандеме с союзниками", - говорится в публикации. Таким образом, совещания Байдена во время его отдыха положило начало двенадцати дням дипломатии, военного планирования, а также ускоренным переговорам с представителями Великобритании, завершившихся ударами по территории Йемена. Вашингтон и Лондон, как сообщается, обсуждали операции сил специального назначения, более агрессивные действия на море, а также удары по наземным объектам. Причем "США с самого начала продвигали сильное действие", а Великобритания, европейские и ближневосточные союзники предостерегали о том, что чрезмерный ответ может втянуть Запад в прямой конфликт с Ираном. Одновременно США и Великобритания оценивали экономические последствия расширения войны в тот год, когда в обеих странах запланированы выборы, предупредив об угрозе значительных инфляционных последствий и удара по ВВП в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке. "В частном порядке США посылали повторяющиеся сообщения Ирану, призывая его остановить атаки хуситов. Тегеран ответил, что не контролировал группу, несмотря на продолжающиеся свидетельства от британской разведки", - пишет агентство. После очередной массированной атаки хуситов 9 января политики в обоих государствах пришли к выводу, что "дипломатия, вероятнее всего, не преуспеет". В тот же день команда Байдена по национальной безопасности провела новую встречу с главой Белого дома в Вашингтоне, представив возможные варианты проведения ударов и цели. "Высокопоставленный чиновник заявил, что президент выбрал один из самых агрессивных вариантов", - говорится в публикации. В результате по итогам встречи Байден приказал главе Пентагона Ллойду Остину, который участвовал в ней удаленно из больницы, нанести удары. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситовЯхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240113/bayden-1921085842.html

https://ria.ru/20240113/bayden-1921082190.html

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