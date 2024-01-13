https://ria.ru/20240113/bayden-1921085842.html
Байден не считает, что удары в Йемене надо было согласовывать с конгрессом
Байден не считает, что удары в Йемене надо было согласовывать с конгрессом - РИА Новости, 13.01.2024
Байден не считает, что удары в Йемене надо было согласовывать с конгрессом
Президент США Джо Байден заявил, что не считает, что надо было заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T02:27
2024-01-13T02:27
2024-01-13T02:27
в мире
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военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает, что надо было заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам. "Они ошибаются", - заявил Байден журналистам на вопрос о том, согласен ли он с однопартийцами в конгрессе, указавшими на обязательный характер предварительного согласования со стороны законодателей подобных действиях военных за рубежом. Ранее в конгрессе раскритиковали Байдена, решившегося на удары по хуситам без согласования с законодателями, указав, что это нарушает конституцию США. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240113/bayden-1921085246.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Байден не считает, что удары в Йемене надо было согласовывать с конгрессом
Байден не считает, что атаку на Йемен надо было заранее согласовать с конгрессом
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает, что надо было заранее согласовывать с конгрессом удары по хуситам.
"Они ошибаются", - заявил Байден журналистам на вопрос о том, согласен ли он с однопартийцами в конгрессе, указавшими на обязательный характер предварительного согласования со стороны законодателей подобных действиях военных за рубежом.
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Ранее в конгрессе раскритиковали Байдена, решившегося на удары по хуситам без согласования с законодателями, указав, что это нарушает конституцию США.
В ночь на пятницу США и Великобритания
нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена
и поддерживаемого Ираном
шиитского движения "Ансар Алла
" (хуситов), назвав это ответом на угрозы свободу судоходства в Красном море
. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.
Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем
кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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