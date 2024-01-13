https://ria.ru/20240113/avtomobil-1921174855.html
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе - РИА Новости, 13.01.2024
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе
Двое жителей дагестанского Избербаша, переходившие дорогу не по "зебре" на федеральной трассе, погибли в результате наезда автомобиля, сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:05
2024-01-13T16:05
2024-01-13T16:05
происшествия
авто
избербаш
каякентский район
карабудахкентский район
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921174326_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_54faa42b52c8fc466dea077fe0ce0478.jpg
МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Двое жителей дагестанского Избербаша, переходившие дорогу не по "зебре" на федеральной трассе, погибли в результате наезда автомобиля, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло 12 января примерно в 19.30 (мск) на федеральной автодороге "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана. "Житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Избербаша 61 и 50 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html
избербаш
каякентский район
карабудахкентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921174326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7bf726ad2ef0832b2b354dc4d3f2e749.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, избербаш, каякентский район, карабудахкентский район, mercedes
Происшествия, Авто, Избербаш, Каякентский район, Карабудахкентский район, Mercedes
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе
В Дагестане авто насмерть сбило двух человек, переходившие дорогу не по "зебре"