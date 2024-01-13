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В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе - РИА Новости, 13.01.2024
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16:05 13.01.2024
https://ria.ru/20240113/avtomobil-1921174855.html
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе - РИА Новости, 13.01.2024
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе
Двое жителей дагестанского Избербаша, переходившие дорогу не по "зебре" на федеральной трассе, погибли в результате наезда автомобиля, сообщили в субботу в... РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T16:05
2024-01-13T16:05
происшествия
авто
избербаш
каякентский район
карабудахкентский район
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Двое жителей дагестанского Избербаша, переходившие дорогу не по "зебре" на федеральной трассе, погибли в результате наезда автомобиля, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло 12 января примерно в 19.30 (мск) на федеральной автодороге "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана. "Житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Избербаша 61 и 50 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240113/dtp-1921173351.html
избербаш
каякентский район
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происшествия, авто, избербаш, каякентский район, карабудахкентский район, mercedes
Происшествия, Авто, Избербаш, Каякентский район, Карабудахкентский район, Mercedes
В Дагестане автомобиль насмерть сбил двух человек на федеральной трассе

В Дагестане авто насмерть сбило двух человек, переходившие дорогу не по "зебре"

© МВД по Республике ДагестанАвтомобиль "Mercedes-Benz" сбил двух мужчин на 865 км ФАД "Кавказ"
Автомобиль Mercedes-Benz сбил двух мужчин на 865 км ФАД Кавказ
© МВД по Республике Дагестан
Автомобиль "Mercedes-Benz" сбил двух мужчин на 865 км ФАД "Кавказ"
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 13 янв - РИА Новости. Двое жителей дагестанского Избербаша, переходившие дорогу не по "зебре" на федеральной трассе, погибли в результате наезда автомобиля, сообщили в субботу в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло 12 января примерно в 19.30 (мск) на федеральной автодороге "Кавказ" в Каякентском районе Дагестана.
«
"Житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Избербаша 61 и 50 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоИзбербашКаякентский районКарабудахкентский районMercedes
 
 
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