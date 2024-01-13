https://ria.ru/20240113/arest-1921128996.html

В Пензе попросили арестовать россиянина за связи с польскими спецслужбами

В Пензе попросили арестовать россиянина за связи с польскими спецслужбами - РИА Новости, 13.01.2024

В Пензе попросили арестовать россиянина за связи с польскими спецслужбами

Следствие просит суд взять под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T11:35

2024-01-13T11:35

2024-01-13T11:35

происшествия

польша

россия

пенза

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Следствие просит суд взять под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы. ФСБ РФ ранее сообщила, что сотрудника режимного предприятия Пензенской области уличили в связях со спецслужбами Польши, его задержали, в отношении него возбуждено дело по статье 275.1 УК РФ "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". По информации следствия, российский гражданин сам установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью "передачи сведений о деятельности предприятия в обмен на оказание ему содействия в выезде на постоянное место жительство в иностранное государство". В ходе допроса задержанный признался, что хотел передать данные о расположении объектов на территории предприятия для нанесения по ним ударов. "Поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что в ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайства следствия. В МИД Польши отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами. В видеоролике, опубликованном ФСБ РФ, демонстрируется обнаруженная в квартире задержанного одежда с символикой западных стран, а также шевронами НАТО, конституцией Польши, самоучителем украинского языка, а также коллекцией американских автомобильных номерных знаков.

https://ria.ru/20240105/diversiya-1919871028.html

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россия

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, польша, россия, пенза, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)