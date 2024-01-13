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Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры

Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры - РИА Новости, 13.01.2024

Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме. РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T00:00

2024-01-13T00:00

2024-01-13T00:30

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ООН, 12 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме. "Хотелось бы узнать, как апологеты украинского диктатора, такие как (экс-посол США в РФ – ред.) Майкл Макфол, осмелятся уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь в свете этого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и его презрения к свободе слова", - написал Полянский в своем аккаунте в соцсети X. Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер с гражданством США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента Джо Байдена в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры. Источником информации о кончине соотечественника, который критиковал Байдена и Владимира Зеленского, Карлсон называет его отца Гонсало Лиру-старшего.

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в мире, сша, дмитрий полянский, оон, россия, украина, такер карлсон, джо байден