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Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры - РИА Новости, 13.01.2024
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00:00 13.01.2024 (обновлено: 00:30 13.01.2024)
https://ria.ru/20240113/amerikanets-1921074261.html
Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры
Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры - РИА Новости, 13.01.2024
Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T00:00
2024-01-13T00:30
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ООН, 12 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме. "Хотелось бы узнать, как апологеты украинского диктатора, такие как (экс-посол США в РФ – ред.) Майкл Макфол, осмелятся уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь в свете этого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и его презрения к свободе слова", - написал Полянский в своем аккаунте в соцсети X. Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер с гражданством США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента Джо Байдена в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры. Источником информации о кончине соотечественника, который критиковал Байдена и Владимира Зеленского, Карлсон называет его отца Гонсало Лиру-старшего.
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в мире, сша, дмитрий полянский, оон, россия, украина, такер карлсон, джо байден
В мире, США, Дмитрий Полянский, ООН, Россия, Украина, Такер Карлсон, Джо Байден
Постпредство России при ООН прокомментировало гибель американца Лиры

Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Лиры

© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало ЛирыСкриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
© Фото : Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры
Скриншот с YouTube-канала Гонсало Лиры. Архивное фото
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ООН, 12 янв - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал отвратительным преступлением гибель американского блогера Гонсало Лира в украинской тюрьме.
«
"Хотелось бы узнать, как апологеты украинского диктатора, такие как (экс-посол США в РФ – ред.) Майкл Макфол, осмелятся уговаривать США оказывать Украине дальнейшую помощь в свете этого отвратительного преступления киевского режима против гражданина США и его презрения к свободе слова", - написал Полянский в своем аккаунте в соцсети X.
Ранее известный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер с гражданством США Гонсало Лира умер в украинской тюрьме, и обвинил администрацию президента Джо Байдена в попустительстве, что привело к "заключению и пыткам" Лиры.
Источником информации о кончине соотечественника, который критиковал Байдена и Владимира Зеленского, Карлсон называет его отца Гонсало Лиру-старшего.
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В миреСШАДмитрий ПолянскийООНРоссияУкраинаТакер КарлсонДжо Байден
 
 
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