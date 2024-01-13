https://ria.ru/20240113/alen_delon-1921061933.html

Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца

Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца - РИА Новости, 13.01.2024

Дети Алена Делона заживо похоронили своего отца

Во Франции новость о смене премьер-министра и отставке кабмина оказалась, что называется, "не в ту степь". Обывателей значительно больше занимает чудовищная... РИА Новости, 13.01.2024

2024-01-13T08:00

2024-01-13T08:00

2024-01-13T14:46

франция

ален делон

россия

аналитика

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Во Франции новость о смене премьер-министра и отставке кабмина оказалась, что называется, "не в ту степь". Обывателей значительно больше занимает чудовищная война, которую дети Алена Делона ведут против друг друга, хотя попадают, судя по всему, по родному отцу.Восьмидесятивосьмилетний актер давно заметил: "В этой жизни мне светила удача на актерском поприще, я был отменным хулиганьем, и у меня получились прекрасные дети". Жизнь внесла коррективы. Нет ни малейших проблем с оценкой великого, без сомнения, вклада месье Делона в мировой кинематограф, а его юношеские выходки и несогласие с законом остались далеко в прошлом. В настоящем же — война детей, желающих поживиться состоянием отца. В смысле — состоянием здоровья. И состоянием имущественным.Пресса, помимо участников семейного разбирательства, проходящего как в медийном поле, так и в соцсетях, оказалась еще одним интересантом этого шоу.На кону для Энтони Делона, Анушки Делон и ее родного брата Алена-Фабьена Делона — по меньшей мере триста миллионов евро. Таков предполагаемый размер будущего наследства.Знаменитый актер, продюсер и режиссер собрал одну из лучших коллекций полотен старых мастеров, его гараж набит до отказа эксклюзивными спорткарами, среди которых была одна из самых дорогих моделей, когда-либо выпущенных Ferrari, — California Spider с ценником свыше 16 миллионов евро, не считая недвижимости, предметов интерьера, доходов от лицензионного выпуска мужских рубашек и прочих товаров исключительно высшего сегмента потребления.Согласно завещанию, половина отойдет дочери Анушке, а остальное поровну разделят сыновья. Которых, разумеется, такие пропорции не удовлетворили, и они пустились во все тяжкие.В ход пошло абсолютно все, включая "медийку" и юстицию. Не проходит дня, чтобы в прессе не вышло бы очередное интервью одного из сыновей с рассказом о том, как его "затирают" и "обижают" адвокаты сестры, и заодно — это резонно предположить — по просьбе редакции сообщаются подробности о жизни и состоянии отца.Сами дети (на самом деле уже очень взрослые: младшему отпрыску скоро стукнет тридцать, а старшему исполняется в этом году шестьдесят лет) для публики никакого интереса, естественно, не представляют. Всех интересует их отец.Вакханалия алчности, агрессии, потери лица, транслируемая беспрерывно в прямом эфире, да еще когда участники — члены одной из самых известных во Франции семей, диаметрально отличается от всех тех декларируемых ценностей, которыми нам прожужжали уши.Например, уважение к возрасту, то самое — нежное и бережное — отношение к пожилому возрасту и к человеку. Жесткая охрана частной жизни. Юстиция, которая немедленно вступается на защиту того, кто в ней нуждается больше.Ничего подобного из перечисленного не наблюдается — напротив, ужасающие подробности льются, что называется, из каждого утюга.Справедливая оценка сделанного бесконечно талантливым человеком на протяжении всей его творческой жизни — она тоже отсутствует. Ведь между показом лент с участием Делона (уж если возник новостной повод) и трансляцией гнусных инсинуаций его детей по поводу их отца ТВ-каналы выбирают последнее.По понятным причинам выбирают. Ни одна из лент с участием Делона, будь она хорошей, гениальной или шедевром, не имеет сегодня никаких шансов собрать хотя бы равную с этими бульварными ток-шоу аудиторию. Тонкость игры и режиссуры — и, самое главное, присутствие героя.Сегодня таких принято клеймить, а не восхищаться. Клеймить как недостаточно политкорректных, слишком маскулинных, чересчур агрессивных.Их гипотетическое появление выбешивает (последовательно) феминисток, визглявых защитников гендерной флюидности, истеричных сторонников "инклюзии" и, конечно же, тех, кто ратует, прямо или косвенно, но тоже очень последовательно — за уничтожение белых, ярких, талантливых и гетеросексуальных мужчин.Мир, в котором жил Ален Делон, мир, в котором рождались его персонажи, мир, который чрезвычайно ценил актера с глазами стального цвета и с внешностью, которая дала ему право называться "самым красивым мужчиной планеты", был разрушен уродливыми и бездарными созданиями всего радужного спектра гендеров.Сегодняшний мир — мечта посредственности, мечта шакалов, которые питаются падалью любого сорта и рода, это мир давно (и не ими) переваренного мяса. Холодный мир, в котором нет места ни красоте, ни таланту, ни высокому, ни низкому, мир без рая и поэтому — без ада.Это сегодняшний мир западной цивилизации, убивающей одного из самых крупных актеров ХХ века расчетливо и методично, понимая, что никакого отпора не будет. И не будет наказания.Нам, когда-то относившимся к европейской действительности с романтическим порывом пылких влюбленных, пора понять, что текущая ситуация могла бы быть и у нас, если бы мы вовремя не поняли, что к чему. Поэтому пусть нынешний казус с Аленом Делоном и его детьми для нас станет прививкой, чтобы вновь не повторять прежние ошибки.Ну и чтобы пересмотреть, когда будет время, фильмы с участием актера. В России их ценность и значение никто не подвергает ни ревизии, ни сомнению.

https://ria.ru/20230707/znamenitosti-1882767509.html

https://ria.ru/20230623/iskusstvo-1879948066.html

https://ria.ru/20220319/delon-1778882994.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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франция, ален делон, россия, аналитика