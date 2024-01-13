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В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы
В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы - РИА Новости, 13.01.2024
В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы
Десятки тысячи активистов собрались в субботу в Вашингтоне на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T22:21
2024-01-13T22:21
2024-01-13T23:56
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ВАШИНГТОН, 13 янв — РИА Новости. Десятки тысячи активистов собрались в субботу в Вашингтоне на акцию в поддержку прекращения огня в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Начало демонстрации запланировано на 13:00 (21:00 мск). Сейчас активисты собираются на Фридом-плаза (недалеко от Белого дома и Капитолия), откуда, как планируется, пройдут по улицам американской столицы к Белому дому. Манифестация была анонсирована несколько недель назад, еще до ударов США и Великобритании по правящему на севере Йемена шиитскому движению "Ансар Алла" (хуситы). Несмотря на это, некоторые активисты пришли с плакатами в поддержку Йемена. Также в субботу в Вашингтоне проходит еще одна пропалестинская демонстрация — у Белого дома. Активисты принесли игрушки в память о детях, погибших в Газе от ударов Израиля. Секретная служба установила у здания Белого дома дополнительный двухметровый забор. В США на фоне нового витка палестино-израильского конфликта проходят масштабные акции протеста, подавляющее большинство — в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа.
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в мире, сша, йемен, вашингтон (штат), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Вашингтон (штат), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Вашингтоне проходит многотысячная акция в поддержку Газы
В Вашингтоне десятки тысяч активистов собрались на акцию в поддержку Газы