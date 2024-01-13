https://ria.ru/20240113/aeroport-1921098595.html
Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме
Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме - РИА Новости, 13.01.2024
Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме
Аэропорт Южно-Сахалинска в субботу начал принимать и выпускать задержанные из-за циклона рейсы, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 13.01.2024
2024-01-13T06:59
2024-01-13T06:59
2024-01-13T06:59
южно-сахалинск
хабаровск
москва
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 янв - РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска в субботу начал принимать и выпускать задержанные из-за циклона рейсы, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Циклон отступил, порывы ветра ослабли, осадки полностью прекратились. Это позволяет службам терминала принимать и отправлять воздушные суда по графику", - рассказали журналистам в пресс-службе авиапредприятия. По данным пресс-службы, аэровокзал Южно-Сахалинск принимает и выпускает воздушные суда за 12 и 13 января. В настоящее время на остров прибыли пассажиры ранее задержанных рейсов из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и Иркутска. Всего за время прохождения циклона по югу Сахалина были задержаны более 20 рейсов по разным направлениям из-за метеоусловий в районе аэропорта, часть из-них направили на запасной аэродром в Хабаровске.
https://ria.ru/20240111/petrozavodsk-1920734358.html
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южно-сахалинск, хабаровск, москва
Южно-Сахалинск, Хабаровск, Москва
Аэропорт Южно-Сахалинска заработал в штатном режиме
Аэропорт Южно-Сахалинска принимает и выпускает задержанные из-за циклона рейсы