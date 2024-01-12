https://ria.ru/20240112/zhurnalist-1920908105.html

МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik

МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik - РИА Новости, 12.01.2024

МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik

Москва призывает международные структуры дать оценку по ситуации с поджогом двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова, подобное преступление нарушает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:53

2024-01-12T12:53

2024-01-12T12:53

санкт-петербург

трофим татаренков

мария захарова

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914678343_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_34b679a75e5a1b1b189f7406a9745cb8.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва призывает международные структуры дать оценку по ситуации с поджогом двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова, подобное преступление нарушает нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Попытки оказания психологического давления на журналистов, воспрепятствования их деятельности противоречит не только российскому законодательству, но и общепризнанным принципам и нормам международного права. Мы призываем профильные международные структуры дать этому соответствующую оценку", - отметила Захарова на брифинге для журналистов. Дипломат добавила, что подобное преступление "носит не просто криминальный характер, но и укладывается в русло практикуемых киевским режимом и вербуемыми им агентами террористических методов". "Виновные понесут справедливое и неотвратимое наказание", - добавила Захарова. Ранее МВД сообщило о задержании троих подозреваемых в поджоге двери квартиры Татаренкова, которые признались, что получили задание от некоего человека, предложившего 1000 долларов. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

https://ria.ru/20240110/podzhog-1920618704.html

https://ria.ru/20240111/pokushenie-1920720882.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, трофим татаренков, мария захарова, происшествия