https://ria.ru/20240112/zhurnalist-1920908105.html
МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik
МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik - РИА Новости, 12.01.2024
МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik
Москва призывает международные структуры дать оценку по ситуации с поджогом двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова, подобное преступление нарушает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:53
2024-01-12T12:53
2024-01-12T12:53
санкт-петербург
трофим татаренков
мария захарова
происшествия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва призывает международные структуры дать оценку по ситуации с поджогом двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова, подобное преступление нарушает нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте. "Попытки оказания психологического давления на журналистов, воспрепятствования их деятельности противоречит не только российскому законодательству, но и общепризнанным принципам и нормам международного права. Мы призываем профильные международные структуры дать этому соответствующую оценку", - отметила Захарова на брифинге для журналистов. Дипломат добавила, что подобное преступление "носит не просто криминальный характер, но и укладывается в русло практикуемых киевским режимом и вербуемыми им агентами террористических методов". "Виновные понесут справедливое и неотвратимое наказание", - добавила Захарова. Ранее МВД сообщило о задержании троих подозреваемых в поджоге двери квартиры Татаренкова, которые признались, что получили задание от некоего человека, предложившего 1000 долларов. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
https://ria.ru/20240110/podzhog-1920618704.html
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санкт-петербург, трофим татаренков, мария захарова, происшествия
Санкт-Петербург, Трофим Татаренков, Мария Захарова, Происшествия
МИД России призвал дать оценку по ситуации с журналистом радио Sputnik
МИД призвал международные структуры дать оценку по ситуации с Татаренковым
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Москва призывает международные структуры дать оценку по ситуации с поджогом двери в квартиру журналиста Трофима Татаренкова, подобное преступление нарушает нормы международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущий радио Sputnik и один из авторов программы "Изолента" Трофим Татаренков сообщил РИА Новости, что дверь в его квартиру подожгли в Петербурге
. Он также отметил, что подозревает "украинский след" в инциденте.
Суд арестовал троих подозреваемых в поджоге двери журналиста радио Sputnik
«
"Попытки оказания психологического давления на журналистов, воспрепятствования их деятельности противоречит не только российскому законодательству, но и общепризнанным принципам и нормам международного права. Мы призываем профильные международные структуры дать этому соответствующую оценку", - отметила Захарова на брифинге для журналистов.
Дипломат добавила, что подобное преступление "носит не просто криминальный характер, но и укладывается в русло практикуемых киевским режимом и вербуемыми им агентами террористических методов".
"Виновные понесут справедливое и неотвратимое наказание", - добавила Захарова.
Ранее МВД сообщило о задержании троих подозреваемых в поджоге двери квартиры Татаренкова, которые признались, что получили задание от некоего человека, предложившего 1000 долларов. Заведено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
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