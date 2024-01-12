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В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька - РИА Новости, 12.01.2024
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22:55 12.01.2024 (обновлено: 22:56 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/zhiraf-1921069319.html
В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька
В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька - РИА Новости, 12.01.2024
В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька
Умерла самка жирафа Лизонька, которая содержалась в зоопарке Ростова-на-Дону, она была самой возрастной среди жирафов в зоопарках Европы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:55
2024-01-12T22:56
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Умерла самка жирафа Лизонька, которая содержалась в зоопарке Ростова-на-Дону, она была самой возрастной среди жирафов в зоопарках Европы, сообщает пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале. "В зоопарке Ростова умерла жирафиха Лизонька, или Елизара. Она родилась в Ростове в 1994 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что Лизонька принадлежала к виду жирафов Ротшильда, которые внесены в международную Красную книгу. По данным пресс-службы ростовского зоопарка, в природных заповедниках Кении и Уганды на сегодняшний день насчитывается менее 700 особей жирафов такого вида.
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ростов-на-дону, европа, ростов
Ростов-на-Дону, Европа, Ростов
В зоопарке Ростова-на-Дону умерла старейший жираф в Европе Лизонька

В ростовском зоопарке умерла старейший жираф в Европе Лизонька

© Фото : зоопарк Ростова-на-ДонуЖираф Лизонька из зоопарка Ростова-на-Дону
Жираф Лизонька из зоопарка Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : зоопарк Ростова-на-Дону
Жираф Лизонька из зоопарка Ростова-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Умерла самка жирафа Лизонька, которая содержалась в зоопарке Ростова-на-Дону, она была самой возрастной среди жирафов в зоопарках Европы, сообщает пресс-служба ростовского зоопарка в своем Telegram-канале.
«
"В зоопарке Ростова умерла жирафиха Лизонька, или Елизара. Она родилась в Ростове в 1994 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Лизонька принадлежала к виду жирафов Ротшильда, которые внесены в международную Красную книгу. По данным пресс-службы ростовского зоопарка, в природных заповедниках Кении и Уганды на сегодняшний день насчитывается менее 700 особей жирафов такого вида.
 
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