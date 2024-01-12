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Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.01.2024
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06:52 12.01.2024 (обновлено: 07:11 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/zerno-1920850181.html
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.01.2024
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна
Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:52
2024-01-12T07:11
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
виктория абрамченко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. &quot;В чистом весе прогноз пока на уровне 147 миллионов тонн (зерна. — Прим. ред.), пшеницы — порядка 95 миллионов тонн&quot;, — сообщила она предварительные оценки.В свою очередь, новые регионы собрали 4,8 миллиона тонн, добавила Абрамченко."Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники, и с точки зрения обеспеченности минеральными удобрениями, и меры поддержки по льготному кредитованию, и даже обеспечение занятости", — подчеркнула вице-премьер. По ее словам, прежде всего власти решили поддержать производителей хлеба, молока, овощей, зерновых."Вместе с главами регионов выбрали направления, какие подотрасли надо поддержать, прежде всего, производство хлеба, молока, овощей, зерновых и по этим направлениям доводили средства федерального бюджета на поддержку производства", — сказала Абрамченко. Она подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году получился очень хороший результат по зерну, при этом "не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой". В 2022 году в России собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Урожай 2023 года стал вторым по объему: 142,6 миллиона тонн зерна в чистом весе, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, согласно недавно опубликованной первой оценке Росстата (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям).
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Виктория Абрамченко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна

Абрамченко: Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 млн тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«

"В чистом весе прогноз пока на уровне 147 миллионов тонн (зерна. — Прим. ред.), пшеницы — порядка 95 миллионов тонн", — сообщила она предварительные оценки.

В свою очередь, новые регионы собрали 4,8 миллиона тонн, добавила Абрамченко.
"Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники, и с точки зрения обеспеченности минеральными удобрениями, и меры поддержки по льготному кредитованию, и даже обеспечение занятости", — подчеркнула вице-премьер.
По ее словам, прежде всего власти решили поддержать производителей хлеба, молока, овощей, зерновых.
"Вместе с главами регионов выбрали направления, какие подотрасли надо поддержать, прежде всего, производство хлеба, молока, овощей, зерновых и по этим направлениям доводили средства федерального бюджета на поддержку производства", — сказала Абрамченко.
Она подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году получился очень хороший результат по зерну, при этом "не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой".
В 2022 году в России собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Урожай 2023 года стал вторым по объему: 142,6 миллиона тонн зерна в чистом весе, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, согласно недавно опубликованной первой оценке Росстата (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям).
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ЭкономикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВиктория АбрамченкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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