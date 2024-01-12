https://ria.ru/20240112/zerno-1920850181.html

Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна

Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 12.01.2024

Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна

Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:52

2024-01-12T06:52

2024-01-12T07:11

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

виктория абрамченко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894626892_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_554b8ff920a18f55166fa3e9d024a2b0.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Урожай зерна в России в 2023 году с учетом новых регионов предварительно оценивается на уровне 147 миллионов тонн, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "В чистом весе прогноз пока на уровне 147 миллионов тонн (зерна. — Прим. ред.), пшеницы — порядка 95 миллионов тонн", — сообщила она предварительные оценки.В свою очередь, новые регионы собрали 4,8 миллиона тонн, добавила Абрамченко."Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники, и с точки зрения обеспеченности минеральными удобрениями, и меры поддержки по льготному кредитованию, и даже обеспечение занятости", — подчеркнула вице-премьер. По ее словам, прежде всего власти решили поддержать производителей хлеба, молока, овощей, зерновых."Вместе с главами регионов выбрали направления, какие подотрасли надо поддержать, прежде всего, производство хлеба, молока, овощей, зерновых и по этим направлениям доводили средства федерального бюджета на поддержку производства", — сказала Абрамченко. Она подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году получился очень хороший результат по зерну, при этом "не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой". В 2022 году в России собрали рекордные 157,6 миллиона тонн зерна, в том числе 104 миллиона тонн пшеницы. Урожай 2023 года стал вторым по объему: 142,6 миллиона тонн зерна в чистом весе, включая 92,8 миллиона тонн пшеницы, согласно недавно опубликованной первой оценке Росстата (без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям).

https://ria.ru/20240112/rost-1920846149.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктория абрамченко, федеральная служба государственной статистики (росстат)