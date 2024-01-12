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В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 12.01.2024
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11:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920889372.html
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 12.01.2024
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в пятницу на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:34
2024-01-12T11:34
хасавюртовский район
россия
хасавюрт
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в пятницу на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрта и Хасавюртовского района", - говорится в сообщении. Информация о разрушениях не поступала, добавили в ведомстве.
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хасавюртовский район
россия
хасавюрт
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хасавюртовский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хасавюртовский район, Россия, Хасавюрт, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

МЧС: в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в пятницу на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрта и Хасавюртовского района", - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях не поступала, добавили в ведомстве.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 22:53
 
Хасавюртовский районРоссияХасавюртМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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