https://ria.ru/20240112/zemletryasenie-1920889372.html

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 12.01.2024

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в пятницу на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:34

2024-01-12T11:34

2024-01-12T11:34

хасавюртовский район

россия

хасавюрт

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 12 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в пятницу на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "От Дагестанской геофизической службы РАН поступило сообщение о том, что в 10.14 (мск) на территории Хасавюртовского района на глубине 27 километров произошло сейсмособытие магнитудой 4,4. Толчки на поверхности земли ощущались жителями города Хасавюрта и Хасавюртовского района", - говорится в сообщении. Информация о разрушениях не поступала, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240110/zemletryasenie-1920627760.html

хасавюртовский район

россия

хасавюрт

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хасавюртовский район, россия, хасавюрт, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)