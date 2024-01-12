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"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год - РИА Новости, 12.01.2024
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22:43 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1921067980.html
"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год
"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год - РИА Новости, 12.01.2024
"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:43
2024-01-12T22:43
политика
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" — рассказал аналитик.По его словам, украинскому лидеру не нужны дипломатические контакты, он хочет продолжения боевых действий — только так он сможет остаться у власти."Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым", — рассуждает Меркурис.Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе и Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240112/sunak-1921056096.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины
"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год

Эксперт Меркурис: Зеленский обещает большой поход на Крым, чтобы удержать власть

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«
"У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" — рассказал аналитик.
По его словам, украинскому лидеру не нужны дипломатические контакты, он хочет продолжения боевых действий — только так он сможет остаться у власти.
"Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым", — рассуждает Меркурис.
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Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе и Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.
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