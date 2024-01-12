"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год
Эксперт Меркурис: Зеленский обещает большой поход на Крым, чтобы удержать власть
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
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"У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" — рассказал аналитик.
По его словам, украинскому лидеру не нужны дипломатические контакты, он хочет продолжения боевых действий — только так он сможет остаться у власти.
"Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым", — рассуждает Меркурис.
Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.
В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе и Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.