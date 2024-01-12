https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1921067980.html

"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год

"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год - РИА Новости, 12.01.2024

"Большой марш на Крым". Раскрыт план Зеленского на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:43

2024-01-12T22:43

2024-01-12T22:43

политика

украина

россия

владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден поддерживать миф о возможности захвата российских территорий, чтобы и дальше удерживать власть, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."У Зеленского большие проблемы с точки зрения политической карьеры. Он оказался в ситуации, в которой его власть становится шаткой. Если конфликт закончится, если начнутся переговоры, люди придут к нему и скажут: "Если мы ведем переговоры, для чего были все эти сражения, почему погибло столько людей?" — рассказал аналитик.По его словам, украинскому лидеру не нужны дипломатические контакты, он хочет продолжения боевых действий — только так он сможет остаться у власти."Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым", — рассуждает Меркурис.Ранее в британском журнале Economist вышло интервью с Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов.В Москве неоднократно предупреждали, что попытки ВСУ захватить и отторгнуть российские территории, в том числе и Крым, приведут к мощному ответу. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по России последуют удары возмездия.

https://ria.ru/20240112/sunak-1921056096.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921038313.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины