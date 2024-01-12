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Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.01.2024
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10:45 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920872741.html
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме - РИА Новости, 12.01.2024
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США, в которой к украинскому народу относятся... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:45
2024-01-12T10:45
в мире
украина
россия
михаил шеремет
госдума рф
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США, в которой к украинскому народу относятся хуже, чем к индейцам. Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые вымрут, если им не дать пенсию. "Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, своими заявлениями Зеленский, прежде всего, беспокоится о том, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь. "Если Зеленский действительно печется о пенсионерах, то нужно не лить крокодильи слезы на Западе, а лично обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой спасти страну и украинский народ от правления и предательства киевской хунты", - подчеркнул депутат.
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в мире, украина, россия, михаил шеремет, госдума рф, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Владимир Зеленский
Зеленский превратил Украину в резервацию США, заявили в Госдуме

Депутат Шеремет: Зеленский превратил Украину в резервацию США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский превратил Украину в резервацию США, в которой к украинскому народу относятся хуже, чем к индейцам.
Ранее Зеленский заявил, что в случае задержки с предоставлением финансовой помощи от США, пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине порядка 12 миллионов пенсионеров, которые вымрут, если им не дать пенсию.
«
"Зеленский собственноручно превратил Украину в резервацию США. Поэтому американцы, имея исторический опыт, и занялись искоренением украинского народа, относясь к нему хуже, чем к индейцам", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, своими заявлениями Зеленский, прежде всего, беспокоится о том, какие он недополучит дивиденды в случае отсутствия западных денег, а судьба пенсионеров его волнует в последнюю очередь.
"Если Зеленский действительно печется о пенсионерах, то нужно не лить крокодильи слезы на Западе, а лично обратиться к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой спасти страну и украинский народ от правления и предательства киевской хунты", - подчеркнул депутат.
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В миреУкраинаРоссияМихаил ШереметГосдума РФВладимир Зеленский
 
 
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