https://ria.ru/20240112/zelenskiy-1920832337.html

Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине

Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине - РИА Новости, 12.01.2024

Зеленский обвинил политиков в США в лишении денег пенсионеров на Украине

Позиция кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине, грозит оставить... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T00:30

2024-01-12T00:30

2024-01-12T09:36

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Позиция кандидата в президенты США, губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из конгресса, блокирующих выделение помощи Украине, грозит оставить пенсионеров на Украине без выплат, заявил Владимир Зеленский журналистам в Риге."Они (республиканцы. — Прим. ред.) и такие, как он (Десантис. — Прим. ред.), отказались помогать нашим военным зарплатой и сказали, что это вопрос исключительно Украины. А потом говорить, что на военных мы не можем (выделить помощь. — Прим. ред.), потому что мы страна НАТО и не можем поддерживать войну. <...> На зарплаты военным не давали, нам нужна была помощь на бюджет", — отметил он.Так Зеленский ответил на вопрос, как он относится к высказываниям Десантиса, возмущенного направлением средств от США на выплаты чиновникам и пенсионерам в постсоветской республике. Глава киевского режима отметил, что при задержке с предоставлением финпомощи от партнеров пострадают уязвимые категории населения. В частности, по его словам, на Украине около 12 миллионов пенсионеров, которые просто вымрут, если им не дать пенсию. По мнению Зеленского, Десантис молодой и "не понимает, что такое поддерживать пенсионеров" в воюющей стране. По его словам, более 70 процентов от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в Штатах, а эти средства "получали люди, в том числе и американские пенсионеры". "Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам", — пообещал Зеленский.Он также добавил, что американский политик может изменить позицию и давать миллионы на украинских военных.Десантис 5 января заявил, что власти США отправляют слишком много денег на Украину, которые идут на "пенсии и зарплаты бюрократам", при этом Вашингтон игнорирует угрозы безопасности со стороны Китая. Политик также ранее заявлял, что Штатам нужно завершить украинский конфликт, а Европе следует делать больше для выполнения своих обязанностей в рамках НАТО и оказывать больше помощи Киеву. В ноябре он назвал многомиллиардную помощь, запрошенную Белым домом для Киева, "нелепой тратой средств налогоплательщиков". Ранее украинский парламентарий Александра Устинова заявила, что дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, а в случае его прекращения властям придется обращаться с протянутой рукой к странам "Большой семерки". В конце ноября Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html

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в мире, украина, сша, рон десантис, владимир зеленский, нато