https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html

Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник

Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник - РИА Новости, 12.01.2024

Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:56

2024-01-12T11:56

2024-01-12T11:56

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому солдату. В начале января сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом. "Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя историю из Закарпатья.

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Дарья Буймова

в мире, украина, мария захарова, россия