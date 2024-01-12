https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник - РИА Новости, 12.01.2024
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:56
2024-01-12T11:56
2024-01-12T11:56
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому солдату. В начале января сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом. "Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя историю из Закарпатья.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мария захарова, россия
В мире, Украина, Мария Захарова, Россия
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
Захарова назвала отказ сносить памятник советскому солдату в Закарпатье подвигом
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому солдату.
В начале января сообщалось, что жители села Пушкино
в Закарпатской области
Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.
"Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя историю из Закарпатья.
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