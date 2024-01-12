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Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник - РИА Новости, 12.01.2024
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11:56 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/zakarpate-1920893111.html
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник - РИА Новости, 12.01.2024
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:56
2024-01-12T11:56
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому солдату. В начале января сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом. "Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя историю из Закарпатья.
https://ria.ru/20240110/bolgariya-1920569485.html
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в мире, украина, мария захарова, россия
В мире, Украина, Мария Захарова, Россия
Захарова оценила отказ жителей Закарпатья снести советский памятник

Захарова назвала отказ сносить памятник советскому солдату в Закарпатье подвигом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подвигом решение жителей Пушкина в Закарпатье на Украине отказаться от сноса памятника советскому солдату.
В начале января сообщалось, что жители села Пушкино в Закарпатской области Украины выступили против демонтажа памятника советскому солдату вместе с постаментом.
"Это не просто действия. Это подвиг людей, которые, несмотря ни на что - ни на угрозы, ни на угрозы и запугивания и сталкивание с тоталитаризмом в виде похищений людей, задержаний - это настоящий подвиг", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя историю из Закарпатья.
Памятник советскому солдату Алеша в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
В болгарском Пловдиве депутаты предложили демонтировать памятник "Алеша"
10 января, 17:02
 
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