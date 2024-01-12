Рейтинг@Mail.ru
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 12.01.2024 (обновлено: 23:56 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1921068638.html
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:51
2024-01-12T23:56
в мире
сша
йемен
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
красное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.Результаты налета, в котором также участвовали британцы, продолжают оцениваться. Союзникам, по словам высокопоставленного военного, удалось ослабить ударный потенциал хуситов, при этом поскольку большинство целей находились в "незастроенных районах", число жертв, вероятно, будет невелико.Он рассказал журналистам, что в ходе первой волны ударов были атакованы 16 "локаций", позднее союзники разбомбили еще 12.&quot;Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британцами, так и нами&quot;, - сказал представитель Пентагона, добавив, что каждая из локаций состояла из нескольких целей."Каждая цель, по которой мы ударили минувшей ночью, имела отношение к средствам, которые использовались для ограничения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе, - радарам, с помощью которых хуситы определяли, по каким судам бить, ударным беспилотникам... баллистическим ракетам. Все эти возможности мы стремились ослабить в ходе наших ударов минувшей ночью", - добавил военный.Он рассказал, что в операции с американской стороны были задействованы самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", крейсер, два эсминца и подводная лодка, которые били управляемыми крылатыми ракетами.Представитель Пентагона заявил, что военные США ожидают от Йемена ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск только одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
сша
йемен
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене

Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.
Результаты налета, в котором также участвовали британцы, продолжают оцениваться. Союзникам, по словам высокопоставленного военного, удалось ослабить ударный потенциал хуситов, при этом поскольку большинство целей находились в "незастроенных районах", число жертв, вероятно, будет невелико.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена
Вчера, 16:21
Он рассказал журналистам, что в ходе первой волны ударов были атакованы 16 "локаций", позднее союзники разбомбили еще 12.
«

"Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британцами, так и нами", - сказал представитель Пентагона, добавив, что каждая из локаций состояла из нескольких целей.

«
"Каждая цель, по которой мы ударили минувшей ночью, имела отношение к средствам, которые использовались для ограничения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе, - радарам, с помощью которых хуситы определяли, по каким судам бить, ударным беспилотникам... баллистическим ракетам. Все эти возможности мы стремились ослабить в ходе наших ударов минувшей ночью", - добавил военный.
Он рассказал, что в операции с американской стороны были задействованы самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", крейсер, два эсминца и подводная лодка, которые били управляемыми крылатыми ракетами.
Представитель Пентагона заявил, что военные США ожидают от Йемена ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск только одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена
Вчера, 09:44
 
В миреСШАЙеменМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеКрасное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала