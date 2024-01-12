https://ria.ru/20240112/yemen-1921068638.html

США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене

США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене

США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:51

2024-01-12T22:51

2024-01-12T23:56

в мире

сша

йемен

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

красное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.Результаты налета, в котором также участвовали британцы, продолжают оцениваться. Союзникам, по словам высокопоставленного военного, удалось ослабить ударный потенциал хуситов, при этом поскольку большинство целей находились в "незастроенных районах", число жертв, вероятно, будет невелико.Он рассказал журналистам, что в ходе первой волны ударов были атакованы 16 "локаций", позднее союзники разбомбили еще 12."Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британцами, так и нами", - сказал представитель Пентагона, добавив, что каждая из локаций состояла из нескольких целей."Каждая цель, по которой мы ударили минувшей ночью, имела отношение к средствам, которые использовались для ограничения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе, - радарам, с помощью которых хуситы определяли, по каким судам бить, ударным беспилотникам... баллистическим ракетам. Все эти возможности мы стремились ослабить в ходе наших ударов минувшей ночью", - добавил военный.Он рассказал, что в операции с американской стороны были задействованы самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", крейсер, два эсминца и подводная лодка, которые били управляемыми крылатыми ракетами.Представитель Пентагона заявил, что военные США ожидают от Йемена ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск только одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

сша

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море