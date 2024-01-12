https://ria.ru/20240112/yemen-1921068638.html
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:51
2024-01-12T22:51
2024-01-12T23:56
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.Результаты налета, в котором также участвовали британцы, продолжают оцениваться. Союзникам, по словам высокопоставленного военного, удалось ослабить ударный потенциал хуситов, при этом поскольку большинство целей находились в "незастроенных районах", число жертв, вероятно, будет невелико.Он рассказал журналистам, что в ходе первой волны ударов были атакованы 16 "локаций", позднее союзники разбомбили еще 12."Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британцами, так и нами", - сказал представитель Пентагона, добавив, что каждая из локаций состояла из нескольких целей."Каждая цель, по которой мы ударили минувшей ночью, имела отношение к средствам, которые использовались для ограничения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе, - радарам, с помощью которых хуситы определяли, по каким судам бить, ударным беспилотникам... баллистическим ракетам. Все эти возможности мы стремились ослабить в ходе наших ударов минувшей ночью", - добавил военный.Он рассказал, что в операции с американской стороны были задействованы самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", крейсер, два эсминца и подводная лодка, которые били управляемыми крылатыми ракетами.Представитель Пентагона заявил, что военные США ожидают от Йемена ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск только одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, красное море
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Красное море
США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
Пентагон: США с союзниками атаковали почти 30 различных локаций в Йемене
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США с союзниками в ходе ударов по Йемену атаковали почти 30 различных локаций с несколькими целями, использовав свыше 150 боеприпасов, заявил представитель Пентагона.
Результаты налета, в котором также участвовали британцы, продолжают оцениваться. Союзникам, по словам высокопоставленного военного, удалось ослабить ударный потенциал хуситов, при этом поскольку большинство целей находились в "незастроенных районах", число жертв, вероятно, будет невелико.
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Он рассказал журналистам, что в ходе первой волны ударов были атакованы 16 "локаций", позднее союзники разбомбили еще 12.
«
"Всего немногим менее 30 разных локаций. Использовано было чуть больше 150 различных боеприпасов, выпущенных с морских и воздушных платформ как британцами, так и нами", - сказал представитель Пентагона, добавив, что каждая из локаций состояла из нескольких целей.
«
"Каждая цель, по которой мы ударили минувшей ночью, имела отношение к средствам, которые использовались для ограничения свободы судоходства в Красном море и Аденском заливе, - радарам, с помощью которых хуситы определяли, по каким судам бить, ударным беспилотникам... баллистическим ракетам. Все эти возможности мы стремились ослабить в ходе наших ударов минувшей ночью", - добавил военный.
Он рассказал, что в операции с американской стороны были задействованы самолеты с авианосца "Эйзенхауэр", крейсер, два эсминца и подводная лодка, которые били управляемыми крылатыми ракетами.
Представитель Пентагона заявил, что военные США ожидают от Йемена ответных действий в той или иной форме, но пока зафиксировали пуск только одной противокорабельной ракеты, которая никуда не попала.
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