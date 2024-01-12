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Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
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14:06 12.01.2024 (обновлено: 14:29 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920933012.html
Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко
Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024
Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко
Запад создает все новые точки напряженности по всему миру и игнорирует любые нормы международного права, их атака на Йемен - яркий тому пример, заявила... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:06
2024-01-12T14:29
в мире
сша
валентина матвиенко
йемен
совет федерации рф
россия
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад создает все новые точки напряженности по всему миру и игнорирует любые нормы международного права, их атака на Йемен - яркий тому пример, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."С каждым днём всё очевиднее, что в попытках сохранить свою ускользающую гегемонию Запад создаёт постоянно всё новые очаги напряжённости и "горячие точки", сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права. Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен – яркий тому пример", - сказала Матвиенко в ходе церемонии награждения конкурса "Совет Федерации - палата регионов".Она отметила, что атака была совершена без согласия Конгресса, что "предусмотрено американским законодательством"."Совершено очередное беззаконие, оправдание которому нет", - добавила председатель Совфеда.
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в мире, сша, валентина матвиенко, йемен, совет федерации рф, россия, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Валентина Матвиенко, Йемен, Совет Федерации РФ, Россия, Военная операция США и Британии в Йемене
Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко

Матвиенко: Запад проигнорировал международное право, атаковав Йемен

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад создает все новые точки напряженности по всему миру и игнорирует любые нормы международного права, их атака на Йемен - яркий тому пример, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"С каждым днём всё очевиднее, что в попытках сохранить свою ускользающую гегемонию Запад создаёт постоянно всё новые очаги напряжённости и "горячие точки", сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права. Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен – яркий тому пример", - сказала Матвиенко в ходе церемонии награждения конкурса "Совет Федерации - палата регионов".
Она отметила, что атака была совершена без согласия Конгресса, что "предусмотрено американским законодательством".
"Совершено очередное беззаконие, оправдание которому нет", - добавила председатель Совфеда.
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