https://ria.ru/20240112/yemen-1920933012.html

Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко

Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко - РИА Новости, 12.01.2024

Запад создает новые очаги напряженности, заявила Матвиенко

Запад создает все новые точки напряженности по всему миру и игнорирует любые нормы международного права, их атака на Йемен - яркий тому пример, заявила... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:06

2024-01-12T14:06

2024-01-12T14:29

в мире

сша

валентина матвиенко

йемен

совет федерации рф

россия

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Запад создает все новые точки напряженности по всему миру и игнорирует любые нормы международного права, их атака на Йемен - яркий тому пример, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."С каждым днём всё очевиднее, что в попытках сохранить свою ускользающую гегемонию Запад создаёт постоянно всё новые очаги напряжённости и "горячие точки", сеет хаос, игнорируя любые нормы международного права. Сегодняшняя атака англо-американских сил на Йемен – яркий тому пример", - сказала Матвиенко в ходе церемонии награждения конкурса "Совет Федерации - палата регионов".Она отметила, что атака была совершена без согласия Конгресса, что "предусмотрено американским законодательством"."Совершено очередное беззаконие, оправдание которому нет", - добавила председатель Совфеда.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

сша

йемен

россия

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Кирилл Волков

в мире, сша, валентина матвиенко, йемен, совет федерации рф, россия, военная операция сша и британии в йемене