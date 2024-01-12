https://ria.ru/20240112/yemen-1920915917.html
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену
Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:17
2024-01-12T13:17
2024-01-12T14:48
россия
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
дмитрий песков
ансар алла
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары", — объяснил он.Как подчеркнул Песков, поэтому с точки зрения международного права удары нелегитимны и в Кремле придерживаются именно такой позиции.Сегодня СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против российских поправок к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения этой резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, принятием документа США добиваются легитимизации действий коалиции в Красном море.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920919611.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T13:17
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Кадры предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
Йеменские СМИ опубликовали видео предполагаемых авиаударов США и Великобритании по Сааде
2024-01-12T13:17
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PT0M36S
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россия, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, дмитрий песков, ансар алла
Россия, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Дмитрий Песков, Ансар Алла
Кремль осудил американские и британские удары по Йемену
В Кремле назвали американские и британские удары по Йемену нелегитимными
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия осуждает удары США и Великобритании по Йемену, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары", — объяснил он.
Как подчеркнул Песков, поэтому с точки зрения международного права удары нелегитимны и в Кремле придерживаются именно такой позиции.
Сегодня СБ ООН
принял резолюцию США и Японии
, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон
и Вашингтон голосовали против российских поправок к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения этой резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя
, принятием документа США
добиваются легитимизации действий коалиции в Красном море
.
Обострение ситуации в Красном море
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена
, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем
корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов
и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
СМИ: Италия отказалась участвовать в ударах по хуситам
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал
, а энергетические предприятия BP
и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден
назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Хуситы в ответ на удары по Йемену могут блокировать пролив, заявил эксперт
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.
СМИ: Блинкен не уговорил арабов присоединиться к операции против хуситов
При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.