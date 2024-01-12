https://ria.ru/20240112/yemen-1920891320.html
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене
Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:41
2024-01-12T11:41
2024-01-12T11:41
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее источники РИА Новости сообщали, что в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. "Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, йемен, сша, политика
Дмитрий Медведев, Йемен, США, Политика
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене
Медведев об ударах в Йемене: США открыли новый фронт, отвлекая внимание от Киева