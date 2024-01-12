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Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
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11:41 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920891320.html
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене
Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:41
2024-01-12T11:41
дмитрий медведев
йемен
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политика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее источники РИА Новости сообщали, что в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. "Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он в своем Telegram-канале.
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дмитрий медведев, йемен, сша, политика
Дмитрий Медведев, Йемен, США, Политика
Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене

Медведев об ударах в Йемене: США открыли новый фронт, отвлекая внимание от Киева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее источники РИА Новости сообщали, что в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.
"Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он в своем Telegram-канале.
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