https://ria.ru/20240112/yemen-1920891320.html

Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене

Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Медведев объяснил открытие США нового фронта в Йемене

Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:41

2024-01-12T11:41

2024-01-12T11:41

дмитрий медведев

йемен

сша

политика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая внимание от своих проблемных киевских подопечных, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее источники РИА Новости сообщали, что в ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. "Этой ночью американцы открыли новый фронт против хуситов в Йемене, отвлекая в том числе внимание от своих проблемных киевских подопечных. А проблемы с ними чудовищные. Вот нам долго орали (и мне лично в ухо в соцсетях), что бандеровское руководство Украины – безгрешные нестяжатели. Что они не стырили ни доллара. Святые патриоты. Типа врёте, нет у вас доказательств. Ну подумаешь, автомат какой-то нашли где-то в Афгане. Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое хохлам. Что и требовалось доказать!", - написал он в своем Telegram-канале.

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Влада Копылова

дмитрий медведев, йемен, сша, политика